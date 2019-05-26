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Ramazan’da balık fiyatları aynı ama pek alan yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 10:24 | Son Güncelleme

Ramazanda balık satışları önceki Ramazanlara göre üçte bir azaldı.

Ramazan’da balık fiyatları aynı ama pek alan yok

Ramazanda balık satışları önceki Ramazanlara göre üçte bir azaldı. Balıkçılar işlerin durgunluğundan yakınırken balık fiyatlarının da pek değişmediği belirtiyorlar.
İnsanların balıktan artık kaçar olduğunu belirten balıkçılardan Çetin Kavzoğlu, havaların sıcak gitmesi de satışları olumsuz etkilediğini söyledi.
İnsanların balığa pek yaklaşmadığını kaydeden Kavzoğlu, “balık fiyatları aynı değişen bir şey yok. Geçen seneki Ramazan’a kıyaslayacak olursak işlerimizin üçte biri bile yok. Tezgâhımızda istavrit 15 TL, Somon 25-35 TL arası, Mezgit 15 TL’den 50 TL’ye kadar var. 2 yıl önceki Ramazan’da balık çeşitlerimiz bol idi. Bu sene ise çok farklı. İnsanlar nedense balıktan kaçar oldu. 15 TL balık veriyoruz, bu pahalı değil ama yine de satamıyoruz. Ramazanda vatandaş balık yesin diye fedakarlık yaparak fazla kar almıyoruz buna rağmen işlerimiz iyi değil. Artık bu hale geldik. Ramazanda evlerinde bir çorba kaynasın diye bizde balık veriyoruz. Alacaktık 3-5 lira, şimdi alıyoruz 1-2 lira. Onlarda mutlu olsun bizde mutlu olalım. Amacımız alış veriş olsun ancak pek alış veriş yaptığımız söylenemez. Havalar sıcak buda satışlarımızı olumsuz etkiliyor” dedi.

Ramazan’da balık fiyatları aynı ama pek alan yok

Ramazan’da balık fiyatları aynı ama pek alan yok

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