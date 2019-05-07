Ramazan’da gönüller CarrefourSA ile bir oluyor

Türkiye organize perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA; birlik, beraberlik, bolluk ve bereket ayı Ramazan’da, ay boyu sürecek olan kampanyaları ile gönülleri birleştiriyor.

CarrefourSA, Ramazan ayı boyunca CarrefourSA Kart’la 4 farklı günde yapılacak 125’er TL’lik alışverişlerde 100 TL puan kazandırırken Lezzet Arası restoranlarda sunduğu tadı ve fiyatı en uygun iftar menüleri ile birlik ve beraberliği pekiştiriyor.

CarrefourSA Kart, Ramazan’da kazandırıyor

CarrefourSA, “CarrefourSA Kazandırmaya Niyetli” sloganı ile 1- 30 Mayıs tarihleri arasında tüm CarrefourSA marketlerinden CarrefourSA Kart’la 4 farklı günde yapılacak 125’er TL’lik alışverişlerde, 100 TL puan kazandırıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin ilk alışverişlerinden önce “KAZAN” yazıp 4604’e SMS atmaları yeterli oluyor.

CarrefourSA, Mayıs ayı sonuna kadar belli tarihlerde farklı ürün gruplarında yüzde 50’ye varan indirimler sunuyor. CarrefourSA, Ramazan ayı boyunca organik hurmadan, beş farklı çeşit ramazan pidesine, yüzde 100 yerli besi kırmızı et seçeneklerinden, zengin şarküteri ürünlerine, organik bakliyatlardan süt ve süt ürünlerine, şerbetli ve sütlü tatlılardan en taze sebze ve meyve seçeneklerine kadar kaliteli ve uygun fiyatlı birçok çeşit iftariyelik ve sahura özel ürünler ile Ramazan’da alışverişin adresi olmaya devam ediyor.