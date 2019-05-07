HABER

Ramazan’da gönüller CarrefourSA ile bir oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Türkiye organize perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA; birlik, beraberlik, bolluk ve bereket ayı Ramazan’da, ay boyu sürecek olan kampanyaları ile gönülleri birleştiriyor.CarrefourSA, Ramazan ayı boyunca CarrefourSA Kart’la 4 farklı günde yapılacak 125’er TL’lik alışverişlerde 100 TL puan kazandırırken Lezzet Arası restoranlarda sunduğu tadı ve fiyatı en uygun iftar menüleri ile birlik ve beraberliği pekiştiriyor.CarrefourSA Kart, Ramazan’da kazandırıyorCarrefourSA, “CarrefourSA Kazandırmaya Niyetli” sloganı ile 1- 30 Mayıs tarihleri arasında tüm CarrefourSA marketlerinden CarrefourSA Kart’la 4 farklı günde yapılacak 125’er TL’lik alışverişlerde, 100 TL puan kazandırıyor.

Ramazan’da gönüller CarrefourSA ile bir oluyor

Türkiye organize perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA; birlik, beraberlik, bolluk ve bereket ayı Ramazan’da, ay boyu sürecek olan kampanyaları ile gönülleri birleştiriyor.
CarrefourSA, Ramazan ayı boyunca CarrefourSA Kart’la 4 farklı günde yapılacak 125’er TL’lik alışverişlerde 100 TL puan kazandırırken Lezzet Arası restoranlarda sunduğu tadı ve fiyatı en uygun iftar menüleri ile birlik ve beraberliği pekiştiriyor.

CarrefourSA Kart, Ramazan’da kazandırıyor
CarrefourSA, “CarrefourSA Kazandırmaya Niyetli” sloganı ile 1- 30 Mayıs tarihleri arasında tüm CarrefourSA marketlerinden CarrefourSA Kart’la 4 farklı günde yapılacak 125’er TL’lik alışverişlerde, 100 TL puan kazandırıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin ilk alışverişlerinden önce “KAZAN” yazıp 4604’e SMS atmaları yeterli oluyor.
CarrefourSA, Mayıs ayı sonuna kadar belli tarihlerde farklı ürün gruplarında yüzde 50’ye varan indirimler sunuyor. CarrefourSA, Ramazan ayı boyunca organik hurmadan, beş farklı çeşit ramazan pidesine, yüzde 100 yerli besi kırmızı et seçeneklerinden, zengin şarküteri ürünlerine, organik bakliyatlardan süt ve süt ürünlerine, şerbetli ve sütlü tatlılardan en taze sebze ve meyve seçeneklerine kadar kaliteli ve uygun fiyatlı birçok çeşit iftariyelik ve sahura özel ürünler ile Ramazan’da alışverişin adresi olmaya devam ediyor.

Lezzet Arası’ndan tadı ve fiyatı uygun iftar menüleri
CarrefourSA’nın Lezzet Arası restoranları, Ramazan’da birlik ve beraberliğin pekiştiği iftar sofralarıyla öne çıkıyor. Lezzet Arası’nda köfte veya tavuk menü 29,90 TL’den, hünkâr menü de 39,90 TL’den müşterilere sunuluyor. Her üç menüde ezogelin çorba, iftar tabağı, şekerpare veya güllaç ile içecek olarak kola veya ayran veriliyor.

Ramazan kolileri CarrefourSA’larda
CarrefourSA’nın her bütçeye özel hazırladığı Klasik, Süper, Mega ve Lüks Ramazan kolileri de marketlerdeki yerini aldı. CarrefourSA, ‘Ramazan Bereketi’ kapsamında Klasik Ramazan Kolisi’ni 71,65 TL yerine 37,90 TL’ye, Süper Ramazan Kolisi’ni 110,75 TL yerine 64,90 TL’ye, Mega Ramazan Kolisi’ni 130,30 TL yerine 82,90 TL’ye, Lüks Ramazan Kolisi’ni ise 214,25 TL yerine 119,90 TL’ye satışa sunuyor. Süper, Mega ve Lüks Ramazan kolilerini Axess ile satın alanlara ekstra yüzde 10 indirim veriliyor. Bununla birlikte CarrefourSA Alışveriş Çeki, Kurumsal Hediye kartı ve Elektronik kart ile çalışanlarına Ramazan hediyesi vermek isteyenlere de farklı seçenekler sunuluyor.

Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
Türkiye afet yönetimi tecrübesini Asya ülkeleri ile paylaşıyorTürkiye afet yönetimi tecrübesini Asya ülkeleri ile paylaşıyor
Havran’da BENGİ Sanat Şenliği coşkusuHavran’da BENGİ Sanat Şenliği coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş saldırısında yaralanan polis şehit oldu!

Beşiktaş saldırısından 3 sene sonra acı haber!

Öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı 4 gözaltı

Öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı 4 gözaltı

Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf etti

Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf etti

Aleo vera jelinden yaptığı parfümle radyasyonu yok etti!

60 liraya satıyor! Öyle bir buluşa imza attı ki...

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.