KADIN

Ramazanda kabızlıkla nasıl başa çıkarız?

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
BESLENME HABERLERİ  | 17.05.2019 15:40 | Son Güncelleme

Ramazan’ın gelmesiyle değişen yemek düzeni, bazı kişilerde bağırsak problemlerini arttırdı. Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu haftaki yazısında kabızlık konusunu ele aldı.

Ramazanda kabızlıkla nasıl başa çıkarız?

Bağırsaklar mutluysa biz de mutluyuz. Kabızlığın fiziksel etkileri olduğu gibi ruhsal olarak da etkileri oldukça fazladır.

  • Yaşam tarzı ve beslenme şekli
  • Gebelik
  • İlaç kullanımı
  • Menstruasyon
  • Depresyon
  • Fiziksel aktivite eksikliği
  • Vitamin- mineral eksiklikleri gibi birçok sebep kabızlığa sebep olabiliyor. Kronik kabızlığı tek bir şeyle suçlamak mümkün değildir.
    Yaşam tarzınızdaki birçok etmen kabız olmanıza sebep olabilir. Mesela;

1

  • Et ve süt ürünlerini fazla tüketmek
  • Su içmemek
  • Lif tüketiminin yetersiz olması
  • Hızlı yemek yemek
  • Çok fazla alkol ve kafein
  • Tuvalet geldiğinde ertelemek
  • Fast-food veya işlenmiş gıda tüketiminin artması
  • Egzersiz yapmamak.

2

Ramazan döneminde iftar ve sahurun dengesini iyi kurmalısınız. Lif dengesini ayarlamak için dışarıdan gerekliyse takviye almalısınız. Daha çok yeşillik, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmelisiniz. Su tüketimini atlamamalısınız. İftardan sonra yapacağınız 30 dk yürüyüşle hareket seviyenizi arttırmalısınız.

Dyt.Fulya Bozdemir
http://fulyabozdemir.com/

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Oruç hem zayıflatıyor, hem kolesterolü düşürüyor Oruç hem zayıflatıyor, hem kolesterolü düşürüyor
Neler yemeli, neler yememeliyiz?Neler yemeli, neler yememeliyiz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramazanda beslenme kabızlık sorunu

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Çukur'da o isim öldü mü?

Çukur'da o isim öldü mü?

Elimizden düşürmüyoruz! Koltuk altı deodorantlarına dikkat

Elimizden düşürmüyoruz! Koltuk altı deodorantlarına dikkat

Kürtaj yasağına tepki! Soyunarak protesto etti

Kürtaj yasağına tepki! Soyunarak protesto etti

Onun gibi olabilmenin birkaç adımı!

Onun gibi olabilmenin birkaç adımı!

Söylemekten utanmayın! Her gün 21 kadın jinekolojik kanser nedeniyle hayatını kaybediyor

Söylemekten utanmayın! Her gün 21 kadın jinekolojik kanser nedeniyle hayatını kaybediyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Neler yemeli, neler yememeliyiz?

Neler yemeli, neler yememeliyiz?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyet yapan biriyseniz...

Diyet yapan biriyseniz...

Diyetlerde aralıklı oruç akımı 'intermittent fasting' nedir?

Diyetlerde aralıklı oruç akımı 'intermittent fasting' nedir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oruç hem zayıflatıyor, hem kolesterolü düşürüyor

Oruç hem zayıflatıyor, hem kolesterolü düşürüyor

Oruç tutmanın vücuda ne gibi faydaları var, neler yemeli, neler yememeliyiz?

Neler yemeli, neler yememeliyiz?

Oruç tutmak metabolizmayı yeniliyor

Oruç tutmak bir fırsat olabilir!

Diyet yapan biriyseniz Ramazan ayında bunlara dikkat edin

Diyet yapan biriyseniz...

Şiş, sert ve yağlı bir karın en belirgin özellikleri! İşte B12 vitamini eksikliğinde olabilecekler

Şiş, sert ve yağlı bir karın en belirgin özellikleri! İşte eksikliğinde olabilecekler

Yanaklarınızda ya da alnınızda çıkan sivilceler başka problemlerin habercisi olabilir

Dikkat! Başka problemlerin habercisi olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.