Ramazanda kabızlıkla nasıl başa çıkarız?

Bağırsaklar mutluysa biz de mutluyuz. Kabızlığın fiziksel etkileri olduğu gibi ruhsal olarak da etkileri oldukça fazladır.
- Yaşam tarzı ve beslenme şekli
- Gebelik
- İlaç kullanımı
- Menstruasyon
- Depresyon
- Fiziksel aktivite eksikliği
- Vitamin- mineral eksiklikleri gibi birçok sebep kabızlığa sebep olabiliyor. Kronik kabızlığı tek bir şeyle suçlamak mümkün değildir.
Yaşam tarzınızdaki birçok etmen kabız olmanıza sebep olabilir. Mesela;
- Et ve süt ürünlerini fazla tüketmek
- Su içmemek
- Lif tüketiminin yetersiz olması
- Hızlı yemek yemek
- Çok fazla alkol ve kafein
- Tuvalet geldiğinde ertelemek
- Fast-food veya işlenmiş gıda tüketiminin artması
- Egzersiz yapmamak.
Ramazan döneminde iftar ve sahurun dengesini iyi kurmalısınız. Lif dengesini ayarlamak için dışarıdan gerekliyse takviye almalısınız. Daha çok yeşillik, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmelisiniz. Su tüketimini atlamamalısınız. İftardan sonra yapacağınız 30 dk yürüyüşle hareket seviyenizi arttırmalısınız.
Dyt.Fulya Bozdemir
http://fulyabozdemir.com/
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