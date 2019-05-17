Ramazanda kabızlıkla nasıl başa çıkarız?

Bağırsaklar mutluysa biz de mutluyuz. Kabızlığın fiziksel etkileri olduğu gibi ruhsal olarak da etkileri oldukça fazladır.

Yaşam tarzı ve beslenme şekli

Gebelik

İlaç kullanımı

Menstruasyon

Depresyon

Fiziksel aktivite eksikliği

Vitamin- mineral eksiklikleri gibi birçok sebep kabızlığa sebep olabiliyor. Kronik kabızlığı tek bir şeyle suçlamak mümkün değildir.

Yaşam tarzınızdaki birçok etmen kabız olmanıza sebep olabilir. Mesela;

Et ve süt ürünlerini fazla tüketmek

Su içmemek

Lif tüketiminin yetersiz olması

Hızlı yemek yemek

Çok fazla alkol ve kafein

Tuvalet geldiğinde ertelemek

Fast-food veya işlenmiş gıda tüketiminin artması

Egzersiz yapmamak.

Ramazan döneminde iftar ve sahurun dengesini iyi kurmalısınız. Lif dengesini ayarlamak için dışarıdan gerekliyse takviye almalısınız. Daha çok yeşillik, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmelisiniz. Su tüketimini atlamamalısınız. İftardan sonra yapacağınız 30 dk yürüyüşle hareket seviyenizi arttırmalısınız.

Dyt.Fulya Bozdemir

http://fulyabozdemir.com/

