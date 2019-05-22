Ramazanda kilo almamak için sahur şart

Ramazan ayı ile birlikte gün boyu tutulan orucun ardından herkes iftarda çok fazla yemenin getirdiği rahatsızlıklardan söz ediyor. Bununla birlikte kilo olmaya engel olmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı Çamır oruç tutan kişilerin mutlaka sahura kalkması gerektiğini, iftarda abartıya kaçmadan yemek yenilmesini ve iftardan sonra yürüyüş yapmaları gerektiğini dile getirdi. SAHURA KALKMAYAN KİŞİLERDE SAĞLIK SORUNLARI GÖRÜLEBİLMEKTE Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, ramazan ayından önce her gün hamurdan yapılan tatlılar, fazla yağlı yemekler yenilmezken ramazan ayında daha özenli ve çeşitli sofralar hazırlanması nedeniyle masaların tatlı ve hamur işinden oluştuğunu bu yüzden de ramazan ayında sağlıklı beslenme düzeninin bozulduğunu belirtti. Kişilerin tüm gün yaşanılan açlık durumunu sadece bir öğüne sığdırmaya çalıştığını söyleyen Gültaç Dayı Çamır, oruç tutan kişilerin iftarda yemek yemeyi aşırıya kaçmadan yapması gerektiğini belirtti. Oruç tutan kişilerin mutlaka sahur yapması gerektiğini de söyleyen Çamır, sahura kalkmadan oruç tutan kişilerde gün içerisinde hazım sorunu, metabolizmada yavaşlama ve bütün yenilen besinlerin vücutta yağ olarak depolanması gibi sağlık sorunlarının görüldüğünü belirtti.

SAHURDA SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRAN BESİNLER TERCİH EDİLMELİDİR Oruç öncesinde kişilerin en az dört veya altı öğün ile beslendiğini ramazan ayında ise bu öğünlerin bir anda iki öğüne düştüğünü ve bu nedenle bedenlerin sahurdan mahrum bırakılmaması gerektiğini söyleyen Çamır “Sahur sizin kahvaltınız yerine geçecektir. kahvaltı günün en önemli öğünü olduğuna göre sahurda ramazanın en önemli öğünüdür. Sahurda hazmı ve sindirimi kolay, yüksek enerji içeren, proteinli besinler tercih edilmelidir. Çorba, kahvaltılık gibi besinlerin tercih edilmesi daha doğrudur” diye konuştu. EN AZ BİR BUÇUK LİTRE SU TÜKETİLMELİ Şu aralar artan sıcakları da göz önünde bulundurarak su tüketiminin daha da fazla artırılabileceğini söyleyen Çamır aynı zamanda su tüketimi ile ilgili de, “Sahurda en az bir litre iftarda ve sonrasında ise bir buçuk veya iki litre su içilmesi lazım. İftarda uzun süreli açlıktan sonra birden yüklenilmemeli, hızlıca ve çok yemek yenilmemelidir. Başlangıç için kahvaltılıklar ve hurma yerinde bir karar olacaktır. Daha sonrasında 1 kase çorba ile devam edebilirsiniz. Çorbadan sonra 30 dakikalık bir ara hem midenizi dinlendirecek hem de kan şekerinizin çok hızlı yükselmesini engelleyip kilo almanıza engel olacaktır. Sonrasında ise hafif yemek tercihleriyle devam etmelisiniz. Izgara et veya tavuk, kıymalı veya etli sebze yemekleri, hatta fırında veya buğulama balık alternatifleri tercihleriniz arasında olmalı ”dedi.