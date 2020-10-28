Rapor parası ne zaman ödenir? SGK rapor parası sorgulama ve hesaplama ekranı

Sigortalı çalışanların, iş kazası, doğum veya hastalık sebepleri ile aldıkları raporların ödemesi devlet tarafından yapılmaktadır. Raporlu olunan süre bu miktarı değiştirmekle birlikte devletin belirlediği ödeme çerçevesi içerisinde bir ödeme belirlenir. Bu sayede SGK’lı çalışanlar günlük ücretleri kadar mevcut raporlu süresinin ödemesini alabilir. Siz de rapor parası hakkında merak ettiğiniz tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

SGK Rapor Parası Ödemesi

Sigortalı çalışan kişiler, raporlu oldukları sürenin ardından ay sonunda çalıştığı kurumdan eksik maaş ödemesi alır. Bu durumda rapor sahibi kişi çalıştığı kuruma raporunu teslim eder ve rapor ödemesi süreci başlamış olur. Devlet tarafından ödenen bu rakam kişinin günlük çalıştığı ücrete tekabül eder. Sonuç olarak raporlu kişi ay sonunda eksik maaş almamış olur. Sgk rapor parası kişilerin hesaplarına devlet tarafından en geç 15 gün sonra yatırılır.

Rapor Ücreti Ne Zaman Yatar?

Raporu bulunan sigortalı çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de rapor parası ne zaman yatar? sorusu olmaktadır. Rapor parası öncelikle kuruma teslim edildiği günden itibaren işleme alınır. Kurumun incelemeleri veya resmi tatiller de hesaba katılarak bu süre 15 günü geçmez. Rapor parasını 15 gün geçmesine rağmen hala alamayan kişiler SGK kurumunu arayarak veya bizzat müracaat ederek bilgi sahibi olabilir. Kişiler rapor parası sorgusunu E-devlet üzerinden de kolayca gerçekleştirebilir. Rapor parası kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile PTT şubelerine yatırılır. Raporlu kişi ödeme yapıldıktan sonra rapor parasını PTT şubelerinden almaz ise bu durumda yaklaşık yine 15 gün içerisinde para, devlet hesabına geri aktarılır. Bu ödemelerin tümü SGK kurumu tarafından incelenir, denetlenir ve ödenir.