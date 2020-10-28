Rapor parası ne zaman ödenir? SGK rapor parası sorgulama ve hesaplama ekranı

Sigortalı çalışanların, iş kazası, doğum veya hastalık sebepleri ile aldıkları raporların ödemesi devlet tarafından yapılmaktadır. Raporlu olunan süre bu miktarı değiştirmekle birlikte devletin belirlediği ödeme çerçevesi içerisinde bir ödeme belirlenir. Bu sayede SGK’lı çalışanlar günlük ücretleri kadar mevcut raporlu süresinin ödemesini alabilir. Siz de rapor parası hakkında merak ettiğiniz tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Sigortalı çalışan kişiler, raporlu oldukları sürenin ardından ay sonunda çalıştığı kurumdan eksik maaş ödemesi alır. Bu durumda rapor sahibi kişi çalıştığı kuruma raporunu teslim eder ve rapor ödemesi süreci başlamış olur. Devlet tarafından ödenen bu rakam kişinin günlük çalıştığı ücrete tekabül eder. Sonuç olarak raporlu kişi ay sonunda eksik maaş almamış olur. Sgk rapor parası kişilerin hesaplarına devlet tarafından en geç 15 gün sonra yatırılır.
Raporu bulunan sigortalı çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de rapor parası ne zaman yatar? sorusu olmaktadır. Rapor parası öncelikle kuruma teslim edildiği günden itibaren işleme alınır. Kurumun incelemeleri veya resmi tatiller de hesaba katılarak bu süre 15 günü geçmez. Rapor parasını 15 gün geçmesine rağmen hala alamayan kişiler SGK kurumunu arayarak veya bizzat müracaat ederek bilgi sahibi olabilir. Kişiler rapor parası sorgusunu E-devlet üzerinden de kolayca gerçekleştirebilir. Rapor parası kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile PTT şubelerine yatırılır. Raporlu kişi ödeme yapıldıktan sonra rapor parasını PTT şubelerinden almaz ise bu durumda yaklaşık yine 15 gün içerisinde para, devlet hesabına geri aktarılır. Bu ödemelerin tümü SGK kurumu tarafından incelenir, denetlenir ve ödenir.
Bir sigortalı çalışanın raporlu sayılabilmesi için iş göremezlik durumuna sahip olması gerekir. Sigortalı çalışanın raporlu olabilmesi için bir diğer koşul ise 90 gün boyunca kesintisiz bir şekilde sigortasının yatıyor olmasıdır. Kısaca yeni işe başlayan bir kişi çalışma hayatının ilk 3 ayında iş göremezlik raporu alamaz ve bununla birlikte raporlu sayılmadığı için ödeme de alamaz. Tam teşekküllü bir hastaneden alınan raporların geri ödemesi yapılır. Kişilerin raporlu sayılması için mutlaka bir hastalık veya kaza durumu tespit edilmelidir. Bu rapor heyet tarafından imzalanmalı ve süresi geçmeden kuruma teslim edilmelidir. Tüm raporlarda olduğu gibi iş göremezlik raporunda da belirli bir süre bulunmaktadır. Kişiler geçirmiş olduğu rahatsızlığı kuruma gününde bildirmeli ve raporu ulaştırmalıdır. İş göremezlik raporu alacak kişilerin hastaneden aldıkları rapor en yakın SGK kurumuna bildirilir. Dilerse kişiler kendi kurumları ile irtibat sağlayarak raporu nereye teslim etmesi gerektiğini öğrenebilir. Günü geçen raporların geçerliliği kalmayacağı için siz de rapor sürenize mutlaka dikkat etmeli ve ilgili kuruma raporunuzu zamanında ulaştırmalısınız.
“Rapor parası nasıl alınır, rapor parasını kişinin kendisi mi alacak?” gibi sorular, sigortalı çalışanların ve raporu bulunan kişilerin en çok merak ettiği soruların başında gelmektedir. Rapor parası devlet tarafından ödenen bir ücret olduğu için bu ödeme PTT şubeleri aracılığı ile gerçekleşir. Kişiler bağlı bulundukları en yakın PTT şubesini ziyaret ederek ödemelerini alabilir. Rapor parası hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen kişiler öncelikle ilgili kurumun E-devlet üzerinden linkine tıklayarak bilgilerini girer ve ödemesi hakkında bilgi sahibi olabilir. SGK kişilerin raporunu onayladıktan sonra sisteme kayıtlı cep telefonuna SMS gönderir. Bu durumda kişinin güncel telefon numarasının sistemlerde kayıtlı olması şarttır. E-devlet üzerinden detaylı inceleme yapılabilir ve cep numarası güncellenebilir. Eğer E-devlet üzerinden herhangi bir cep telefonu güncellemesi yapılamıyorsa bu durumda yine PTT şubelerine giderek bu işlem birkaç dakika içerisinde çözüme kavuşturulabilir. Kişiler detaylı bilgi sahibi olmak istediği devlet kurumlarının sitesine E-devlet şifreleri ile gireceği için kişilerin mutlaka bir parolası ve kullanıcı kimliği bulunmalıdır. Daha önce E-devlet kullanmayan kişiler ise en yakın PTT şubesinden müracaatta bulunarak kendilerine şifre ve kullanıcı adı oluşturur. Daha sonra SGK dahil tüm kurumların ve sağlık bilgilerinin hizmetlerine ulaşmak mümkün olacaktır.
Raporlu kalınan süreye göre hesaplanan rapor parası ödemesi, brüt maaş ile orantılı bir şekilde gerçekleşir. Bu durumda kişinin aylık kazancının brüt oranı dikkate alınır ve son üç aylık SGK prim ödemesi günü toplanır. Rapor parası hesaplama işlemi yapılırken raporun alındığı süre dikkate alınır. Bir hastalık veya kaza durumundan hemen sonra rapor alınamayacağı için kişilerin rapor parası hesaplanırken raporlu bulundukları günden 2 gün çıkarılır. Sebebi ne olursa olsun kişiler hastaneye müracaat ettikleri ilk gün rapor alamayabilir. Bunun sebebi raporın iki gün içerisinde teslim edilmesidir. Kişinin aylık çalıştığı ücretinin oranları rapor parasını değiştiren önemli etmenlerden biridir. Bu sebeple her kişiye aynı miktarda rapor parası verilmeyebilir. Bunun sebebi SGK brüt ödeme planı ile ilgilidir.