Raportör kimdir, raportör ne demek? Nasıl raportör olunur?

Vatandaşlar raportör kimdir, raportör ne demek gibi soruları merak edip araştırıyor. Kamu kurum-kuruluşlarında ve özel firmalarda görev alabilen, çeşitli bilgileri kayıt altına almakla yükümlü raportörlerin ne iş yaptığı ve nasıl çalıştığı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki raportör kimdir, raportör ne demek?

RAPORTÖR KİMDİR, RAPORTÖR NE DEMEK?

Raportör mesleğinde çalışanlar, özel şirket ve kamu kurumlarında kurum içi faaliyetleri kayıt altına alıp, rapor şeklinde sunmakla görevli olmaktadır. Hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel firmalarda çalışabilen, aynı zamanda her türlü faaliyeti kayıt altına alıp raporlama sunan kişilere raportör denilmektedir. Bununla birlikte kurum içi pek çok farklı işlem veya çalışma kayıt altında düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Raportörler Devlet Bakanlığı, hastane, sigorta acentesi gibi birçok sektörde istihdam edilebilmektedir. Hizmet vermiş olduğu kuruma göre sorumlulukları farklılık gösteren meslek profesyonellerinin genel görev tanımı ise şunlar olmaktadır;