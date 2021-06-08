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Raportör kimdir, raportör ne demek? Nasıl raportör olunur?

08.06.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Raportör kimdir, raportör ne demek gibi sorular vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Hem kamu kurum ve kuruluşlarda hem de özel firmalarda faaliyet gösterebilen raportörlerin ne iş yaptığı ve nasıl çalıştığı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki Raportör kimdir, raportör ne demek? Nasıl raportör olunur? İşte yanıtı...

Raportör kimdir, raportör ne demek? Nasıl raportör olunur?

Vatandaşlar raportör kimdir, raportör ne demek gibi soruları merak edip araştırıyor. Kamu kurum-kuruluşlarında ve özel firmalarda görev alabilen, çeşitli bilgileri kayıt altına almakla yükümlü raportörlerin ne iş yaptığı ve nasıl çalıştığı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki raportör kimdir, raportör ne demek?

RAPORTÖR KİMDİR, RAPORTÖR NE DEMEK?

Raportör mesleğinde çalışanlar, özel şirket ve kamu kurumlarında kurum içi faaliyetleri kayıt altına alıp, rapor şeklinde sunmakla görevli olmaktadır. Hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel firmalarda çalışabilen, aynı zamanda her türlü faaliyeti kayıt altına alıp raporlama sunan kişilere raportör denilmektedir. Bununla birlikte kurum içi pek çok farklı işlem veya çalışma kayıt altında düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Raportörler Devlet Bakanlığı, hastane, sigorta acentesi gibi birçok sektörde istihdam edilebilmektedir. Hizmet vermiş olduğu kuruma göre sorumlulukları farklılık gösteren meslek profesyonellerinin genel görev tanımı ise şunlar olmaktadır;

-Kurum veya firma toplantı tutanaklarını hazırlamak,
-İlgili kuruma yapılmış olan başvuruların kaydını tutmak,
-Firma müşteri bilgilerini saklamak üzere veri depolama sistemi geliştirmek,
-Devlet kurumlarında mevzuat tarafından kendisine atanmış olan görevleri yerine getirmek,
-Kurum ve kişi gizliliğine sadık şekilde kalmak,
-Kimya laboratuvarları, sağlık kuruluşları gibi kurumlarda gerçekleştirilen analiz sonuçlarını rapor haline getirmek,
-Sigorta firmalarında ekspertiz ve acente bilgilerini kayıt altına almak.

NASIL RAPORTÖR OLUNUR?

Raportör mesleğinde çalışmak için resmi bir eğitim mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak üniversitelerin Sekreterlik ve Tıbbi Dökümantasyon bölümlerinden mezun olan kişiler mesleğe adım atabilmektedir. Kamu kurumları, ilgili mevzuatlarda atanma kriterleri ve eğitim mecburiyetlerini ifade etmektedir. Özel firmaların çalışma sahalarına göre adaylarda aranmakta olan eğitim derecesi farklılık göstermektedir. Raportör olacak kişinin öncelikli olarak analiz yönü ve raporlama kabiliyetinin güçlü olması beklenmektedir. İşverenlerin raportörlerde aradığı diğer önemli nitelikler ise şöyle özetlenebilir;

-On parmak klavye kullanabilmek,
-Düzgün bir diksiyona sahip olmak,
-Hizmet verilmekte olan sektörün terminolojisine hakim olmak,
-MS Office programlarına hakim olup çok iyi derecede kullanabilmek,
-İş ve zaman organizasyonunu sağlayabilmek,
-İş teslim tarihlerine uyum sağlamak,
-Erkek adaylar için ise askeri yükümlülüğü bulunmamak.

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