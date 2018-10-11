Razer Phone 2 resmi olarak tanıtıldı!

Bir süredir hakkında dedikodular sızan Razer Phone 2 resmileşti. Oyuncular için özel olarak tasarlanan telefonun ikinci sürümü de gelişmiş özellikleriyle göz dolduruyor.
Razer Phone 2 tanıtıldı! İşte özellikleri
İlginç özellikleri bulunan telefonun ekranı 5.72 inç büyüklüğünde. 1440 x 2560 piksel çözünürlük sunan bu ekran gerçek 120 Hz desteği sunuyor. Snapdragon 845 işlemciden gücünü alan telefon Vapor-Chamber Cooling System adı verilen özel bir soğutma sistemine sahip. Bu sistem sayesinde daha serin kalabilen telefonda 8 GB RAM bulunuyor.
Dual kamera teknolojisine sahip ana kamerası bulunan telefonda 12 + 12 Megapiksel ve sırasıyla f1.75 ve f/2.6 diyaframa sahip kili kamera modülü yer alıyor. Ön kamera ise 8 Megapiksel çözünürlük sunuyor ve f/2.0 diyaframa sahip.
4000 mAh pili bulunan telefonda Qualcomm QuickCharge 4.0+ hızlı şarj teknolojisi, IP67 standartlarında suya ve toza dayanıklılık gibi özellikler de yer alıyor. Telefonun Android 8.1 Oreo ile geldiğini belirtelim.
Razer Phone 2'nin ilginç bir özelliği ise arka yüzünde bulunan aydınlatmalı firma logosu. Bu logonun renklerini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu ilginç özelliğin pil tüketimine nasıl bir etkisi olacağı ise bilinmiyor. Telefonun yurtdışı fiyatı 799 dolar olarak açıklandı.
Razer Phone 2 teknik özellikleri
5,72 inç, 1440 x 2560 piksel, Corning Gorilla Glass 5, IGZO IPS LCD, 16:9 oran, Gerçek 120 Hz, 650 nit ekran
Qualcomm Snapdragon 845
Adreno 630 GPU
8 GB RAM
64 GB depolama
512 GB’a kadar microSD kart desteği
12 megapiksel, OIS destekli, f/1.75, geniş açı ve 12 Megapiksel, f/2.6, 2x optik zoom destekli dual ana kamera
8 Megapiksel f/2.0 ön kamera
Android 8.1 işletim sistemi
4000 mAh pil
Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C
158.5 x 79 x 8.5 mm
Kaynak: Teknoloji
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