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RDR 2'de bizi heyecanlandıran 5 şey!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2018 19:17 | Son Güncelleme

Önümüzdeki ay piyasaya sunulacak olan Red Dead Redemption 2 birçok oyuncuyu şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Biz de bizleri heyecanlandıran 5 etkeni sizler için bir araya getirdik.

RDR 2'de bizi heyecanlandıran 5 şey!

İlk Red Dead Redemption, 2010 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Büyük bir kitleyi kendine bağlayan yapım, birçok ödüle layık görülmüş ve oyuncular üzerinde derin izler bırakmıştı. Yapımın ardından bir devam oyununun gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu zaten.

Rockstar, Red Dead Redemption 2'yi ilk oyun satışa sunulduktan hemen sonra geliştirilmeye başlandığını duyurmuştu. Yaklaşık bu açıklama 8 yıl önce geldi. Evet 8 yıl... Yani oyun toplamda 8 yıldır gelişim aşamasındaydı.

Peki 8 yıllık bir geliştirilme aşamasının ardından ortaya nasıl bir meyve çıktı dersiniz? Merak edilen bu soru paylaşılan oynanış görüntülerinden ve detaylarından cevabını buldu. Açıkçası Red Dead Redemption 2’nin son derece sağlam bir oyun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Oyun gerek atmosferi, gerek grafikleriyle PS4 ve Xbox One’ın sınırlarını zorlayacak cinsten.

Bu açıklamama şaşırdınız mı? Bence şaşırmamalısınız çünkü Rockstar kendini her defasında kanıtlayan bir firma. Belki her sene yeni bir oyun piyasaya sunmuyor ama beklettiği süre içerisinde de heyecanlandırmaya başarıyor. Oynanış dinamikleri açısından ilk Red Dead Redemption oyunuyla da benzerlikler gösteren RDR 2, beklenilen süreye değecek bir oyun kesinlikle.
RDR 2'de bizi heyecanlandıran 5 şey!

  • Grafikler: Grafik konusunu özellikle burada belirtmeme gerek var mı bilmiyorum ancak yayınlanan görüntülerden ve oynanış videosundan yola çıkacak olursak... Sözler boğazımıza düğümleniyor resmen. Oyunun sunduğu atmosfer kesinlikle deneyimlemeye değer bir yapıda. İlk GTA 5 videosu da yayınlandığında aynı duyguları hissetmiştim. Şimdi sıra Red Dead Redemption 2'de!

  • Oynanış: Aslına bakarsanız bizi burada heyecanlandıran etken karakterin animasyonları veya detayları değil, yapabileceğiniz seçenekler doğrultusunda o karakteri yaşatmanız ve fiziğine kadar etki etmeniz. Peki fiziğe etkiden kastım nedir?

Oyunda su içmediğiniz veya yemek yemediğiniz zaman yorgun düşecek, kirlendiğiniz zaman çevrenizde bulunan insanları rahatsız edecek, kilo alacak, zayıf düşecek ve daha bir ton elementi kendinize uyarlayabileceksiniz. Bu detaylar sizi de heyecanlandırmıyor mu?

  • Atlar ve Silahlar: Red Dead Redemption'un ilk oyununu oynamış olanlar bilir. Oyunun en önemli iki ögesi atlar ve silahlar. Maalesef avrat kelimesini kullanamıyorum çünkü o ikinci planda olan bir özellik. Kutsal üçlüyü bu alana karıştırmayalım lütfen. Rockstar Games, bu iki önemli ögeyi ikinci oyunda daha da ön plana çekmeyi hedefliyor.
    Bırakın gelsin hele o at!

Silahlarınızı temizlemeniz ve sürekli bakımını yapmanız önemli uygulamalardan biri olacak. Aynı şekilde sahip olduğunuz ata sevgi ve saygı kuralını göstermeniz gerekmekte. Yoksa arkasından geçerken bir çifte yemeniz olası. Evet... bu detayı yapımcılar atlamamış.

  • Hikaye: Red Dead Redemption 2 bizi 1800'lü yılların sonuna götürüyor. Yani Amerika'nın gelişmekte olduğu döneme. Teknolojinin de gelişimi ile birlikte, ilk oyunun aksine gelişmekte olan şehirleri de görebileceğiz. Hatta oyunun ilerleyişine göre gelişen bölgeler görmemiz de mümkün. Yani daha önce gittiğiniz bir mekanı oyunun ilerleyen safhalarında belki de başka bir şekilde bulacaksınız.

Bu detay açıkçası beni en çok heyecanlandıran detaylardan biri. Gelişen bir dünya! Günümüzde kaç geliştirici böylesine canlı ve değişken özellikler barındıran bir dünya sunabiliyor oyunculara? Bir elin beş parmağını geçmez diye düşünüyorum.
Oyunbozanlık yapanın dünyasını alırım!

Bu arada sürpriz bozanlık yapmak istemem henüz tanıtımları izlemeyenler için ancak oyunda geçmiş oyundan tanıdığınız karakterler de sizlere eşlik ediyor olacak. Mendilleri hazırlayın dostlar!

  • Özgürlük: Özgürlük kelimesi oyunlarda çok kullanılan bir terim. Özellikle oyun geliştiricilerinin ağzından konferans günlerinde duymaya çok alıştık. Ancak kime göre neye göre demeden de geçemiyorum. Sanırım geliştirici ekipler kafalarını ofis ortamından kaldırıp dış dünyada bir göz atma gereksinimi duymuyorlar. Biraz fazla mı ağır oldu bilmiyorum ama oyun severler acı söyler demişler. Yoksa dost muydu?

Red Dead Redemption 2, sizlere uçsuz bucaksız bir ekosistem sunuyor. Karlı bölgelerinden tutunda çöl ortamlarına kadar birçok alan sizin beğeninize sunuluyor. Bu ekosistem içerisinde bulunan 200'den fazla hayvan çeşitliliğini de saymıyorum bile. Adamlar yapmış! kesinlikle yapmış. Bekletiyor, sinirlendiriyor, pek detay vermiyor ancak sonda kırbacı vurmayı biliyor.

O zaman atlarınızı hazırlayın, 26 Ekim 2018 tarihinde vahşi batıya gidiyoruz! - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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RDR 2 Red Dead Redemption 2

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