İlk Red Dead Redemption, 2010 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Büyük bir kitleyi kendine bağlayan yapım, birçok ödüle layık görülmüş ve oyuncular üzerinde derin izler bırakmıştı. Yapımın ardından bir devam oyununun gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu zaten.

Rockstar, Red Dead Redemption 2'yi ilk oyun satışa sunulduktan hemen sonra geliştirilmeye başlandığını duyurmuştu. Yaklaşık bu açıklama 8 yıl önce geldi. Evet 8 yıl... Yani oyun toplamda 8 yıldır gelişim aşamasındaydı.

Peki 8 yıllık bir geliştirilme aşamasının ardından ortaya nasıl bir meyve çıktı dersiniz? Merak edilen bu soru paylaşılan oynanış görüntülerinden ve detaylarından cevabını buldu. Açıkçası Red Dead Redemption 2’nin son derece sağlam bir oyun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Oyun gerek atmosferi, gerek grafikleriyle PS4 ve Xbox One’ın sınırlarını zorlayacak cinsten.

Bu açıklamama şaşırdınız mı? Bence şaşırmamalısınız çünkü Rockstar kendini her defasında kanıtlayan bir firma. Belki her sene yeni bir oyun piyasaya sunmuyor ama beklettiği süre içerisinde de heyecanlandırmaya başarıyor. Oynanış dinamikleri açısından ilk Red Dead Redemption oyunuyla da benzerlikler gösteren RDR 2, beklenilen süreye değecek bir oyun kesinlikle.

RDR 2'de bizi heyecanlandıran 5 şey!