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Realme 7 Pro Sun Kissed Leather Edition ile karşımıza çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2020 12:45 | Son Güncelleme

Realme’nin Hindistan’a özel olarak geliştirdiği Realme 7 Pro Sun Kissed Leather Edition modeli tasarımı ile dikkat çekiyor. İşte detaylar.

Realme 7 Pro Sun Kissed Leather Edition ile karşımıza çıktı

Türkiye pazarında da bulunan Realme yeni telefonu Realme 7 Pro Sun Kissed Leather Edition ile sahne aldı.

Realme 7 Pro modeli ile birebir aynı teknik özelliklere sahip olan bu telefon, 0.4mm kalınlığındaki çift renkli arka deri kapağı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Şimdilik sadece Hindistan‘da satışa sunulacak olan bu telefon 270 dolar fiyat etiketine sahip. İlerleyen dönemde Avrupa pazarına da giriş yapacağını düşündüğümüz Sun Kissed Leather Edition, telefonda farklılık isteyenlere hitap edecek.

Deri malzemesi ile kılıfa olan ihtiyacı ortaya kaldıran bu modelin gelin özelliklerine bir göz atalım.

SUN KİSSED LEATHER EDİTİON ÖZELLİKLERİ

6.6 inç büyüklüğünde 2400  × 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran
Sekiz çekirdekli Snapdragon 720G yonga seti (2 x 2.3GHz Kryo 465 A76 + 6 x 1.8GHz Kryo 465 A55 CPU)
Adreno 618 GPU
6 GB / 8 GB LPPDDR4x RAM
128 GB (UFS 2.1) dahili depolama birimi
256 GB’a kadar microSD kart desteği
Android 10 / realme UI işletim sistemi
64 Megapiksel 1/1.73 inç Sony IMX682 sensör f/1.7 diyafram + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.3 diyafram + 2 Megapiksel siyah beyaz lens + 2 Megapiksel 4cm macro sensör f/2.4 diyafram
32 Megapiksel f/2.5 diyafram
Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
Dolby Atmos ve Hi-Res Audio desteği
Boyutlar: 160.9×75.4×8.7mm
Ağırlık: 182g
Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, Dual Frequency (L1 + L5) GPS, NavIC, USB Type-C
65W VOOC SuperDart Charge destekli 4.500 mAh destekli batarya

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