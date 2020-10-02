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Realme 7 serisi 125W hızlı şarj ile geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2020 12:12 | Son Güncelleme

Çinli akıllı telefon üreticilerinden Realme’nin yeni serisi Avrupa’ya geliyor. İşte Realme 7 serisi ile ilgili son detaylar.

Realme 7 serisi 125W hızlı şarj ile geliyor

Akıllı telefon pazarındaki dinamik isimlerden biri olan Realme kısa süre önce 7 serisini tanıtmıştı. İlk olarak Hindistan’da satışa çıkan seri şimdi de Avrupa için gün sayıyor. Ortaya çıkan son detaylara göre Realme yeni serisini 7 Ekim’de Avrupa’da satışa çıkaracak.

REALME 7 VE 7 PRO GELİYOR

Realme Avrupa’da ilk etapta 7 ve 7 Pro modellerini satışa çıkartacak. Yalnız bu modellerde bazı değişikliklere gidilecek. Bu değişikliklerden birisi de kamera tarafında yaşanacak. Normalde 64MP olan kamera Avrupa’da satılacak olan versiyonlarda 48MP olacak.

Yeni Realme modellerinin en önemli artılarından birisi de hızlı şarj desteği. Bilindiği üzere Çinli üretici yeni hızlı şarj teknolojisini kısa süre önce tanıtmıştı. Bu hızlı şarj teknolojisi sayesinde 4000 mAh’lık bir bataryayı sadece 3 dakikada yüzde 33 oranında şarj etmek mümkün olacak.

Realme’nin bu hızlı şarj teknolojisine hangi modelinde yer vereceği şimdilik netlik kazanmış değil. Muhtemelen Realme 7 Pro’da 125W’lık UltraDart hızlı şarj teknolojisine yer verilebilir.

Son dönemde hızlı şarj tarafında ciddi adımlar atıldı. Muhtemelen önümüzdeki süreçte sadece dakikalar içerisinde telefonu tam şarja ulaştırmak mümkün olacak. Üstelik bunun için yıllarca beklememize de gerek yok. Muhtemelen 2022 yılına kadar pek çok model yarım saatin altında sürelerde şarj olacaktır.

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