Realme 7 serisi 125W hızlı şarj ile geliyor

Akıllı telefon pazarındaki dinamik isimlerden biri olan Realme kısa süre önce 7 serisini tanıtmıştı. İlk olarak Hindistan’da satışa çıkan seri şimdi de Avrupa için gün sayıyor. Ortaya çıkan son detaylara göre Realme yeni serisini 7 Ekim’de Avrupa’da satışa çıkaracak.

REALME 7 VE 7 PRO GELİYOR

Realme Avrupa’da ilk etapta 7 ve 7 Pro modellerini satışa çıkartacak. Yalnız bu modellerde bazı değişikliklere gidilecek. Bu değişikliklerden birisi de kamera tarafında yaşanacak. Normalde 64MP olan kamera Avrupa’da satılacak olan versiyonlarda 48MP olacak.

Yeni Realme modellerinin en önemli artılarından birisi de hızlı şarj desteği. Bilindiği üzere Çinli üretici yeni hızlı şarj teknolojisini kısa süre önce tanıtmıştı. Bu hızlı şarj teknolojisi sayesinde 4000 mAh’lık bir bataryayı sadece 3 dakikada yüzde 33 oranında şarj etmek mümkün olacak.

Realme’nin bu hızlı şarj teknolojisine hangi modelinde yer vereceği şimdilik netlik kazanmış değil. Muhtemelen Realme 7 Pro’da 125W’lık UltraDart hızlı şarj teknolojisine yer verilebilir.