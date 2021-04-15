Realme 8 5G'nin lansman tarihi belli oldu

Realme 8’in 5G varyantının da yakın zamanda bazı sertifika sitelerinde göründüğü iddia ediliyor. Cihaz diğer pazarlarla birlikte ilk olarak Hindistan’da piyasaya sürülecek. Facebook’taki resmi Realme Tayland sayfası, Realme 8 5G’nin lansman tarihini duyurdu. Facebook sayfasında, bir tanıtım videosu da yayınlandı.

Geçici olarak Realme 8 5G olarak adlandırılan telefon 21 Nisan’da Tayland’a ve 22 Nisan’da ise Hindistan’a geliyor. Bilgi daha önce de cihazın özellikleri hakkında sızıntı haber yayan kaynaktan geldi. Aynı kaynak cihazın Dimensity 800U yonga seti ile güçlendirileceğini bildirmişti.

REALME V13 ADIYLA GELEBİLİR

Cihazın diğer versiyonları ya da pro sürümü hakkında hiçbir bilgimiz yok, ancak onun da yeni bir adla, Realme V13 olarak gelmesi bekleniyor. Buna göre cihaz Dimensity 700 yongası, 48MP dörtlü kamera ve 5.000 mAh pil ile gelecek. 8 5G'nin Geekbench tarafında ortaya çıkan diğer önemli özellikleri arasında Android 11 yazılımı ve 8GB RAM seçeneği bulunuyor.

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