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Realme 8 5G'nin lansman tarihi belli oldu

15.04.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli şirket, sosyal medya hesabından Realme 8 5G'nin lansman tarihini açıkladı. Yeni Realme telefonu, geçen ay Hindistan’da piyasaya sürülen Realme 8’in yükseltilmiş versiyonu olacak. Realme 8 5G, şirketin “Dare to Leap” sloganlı arka yüzeyine nazaran, gradyan arka yüzeye sahip.

Realme 8 5G'nin lansman tarihi belli oldu

Realme 8’in 5G varyantının da yakın zamanda bazı sertifika sitelerinde göründüğü iddia ediliyor. Cihaz diğer pazarlarla birlikte ilk olarak Hindistan’da piyasaya sürülecek. Facebook’taki resmi Realme Tayland sayfası, Realme 8 5G’nin lansman tarihini duyurdu. Facebook sayfasında, bir tanıtım videosu da yayınlandı.

Geçici olarak Realme 8 5G olarak adlandırılan telefon 21 Nisan’da Tayland’a ve 22 Nisan’da ise Hindistan’a geliyor. Bilgi daha önce de cihazın özellikleri hakkında sızıntı haber yayan kaynaktan geldi. Aynı kaynak cihazın Dimensity 800U yonga seti ile güçlendirileceğini bildirmişti.

REALME V13 ADIYLA GELEBİLİR

Cihazın diğer versiyonları ya da pro sürümü hakkında hiçbir bilgimiz yok, ancak onun da yeni bir adla, Realme V13 olarak gelmesi bekleniyor. Buna göre cihaz Dimensity 700 yongası, 48MP dörtlü kamera ve 5.000 mAh pil ile gelecek. 8 5G'nin Geekbench tarafında ortaya çıkan diğer önemli özellikleri arasında Android 11 yazılımı ve 8GB RAM seçeneği bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme 5G
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