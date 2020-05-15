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Realme C2 alınır mı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2020 09:47 | Son Güncelleme

Realme C2 içinde bulunduğumuz yılın Ocak ayında piyasaya sürülen Realme’nin giriş seviye akıllı telefonu. Bu telefon Bim’de satışa çıktı. Hem de sadece 999 TL’ye. Dilerseniz telefonun özelliklerine bir göz atalım.

Realme C2 alınır mı?

Eğer bilmiyorsanız belirtmekte fayda var Realme, Oppo’nun alt markası. Realme genelde giriş ve orta seviye akıllı telefon modelleri piyasaya sürse de ara ara amiral gemisi model de geliştiriyor. Realme C2 firmanın giriş seviye telefonlarından bir tanesi. 6.1 inç büyüklüğünde 720×1560 (HD+) piksel çözünürlüğe sahip IPS LCD ekran bulunuyor telefonda. Bu ekranın piksel yoğunluğu 282PPI.

REALME C2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Realme C2 gücünü MediaTek MT6762 (Helio P22) yonga setinden alıyor. Bu yonga setinin daha önce Bim’de satılan Meizu M6T’den bir tık daha iyi olduğunu belirtelim. Çünkü M6T AnTuTu’dan 50.000 civarı puan alırken Realme C2 89.200 puan aldı. Yonga setinin içerisinde yer alan ana işlemci Quad-Core 2.0GHz ARM Cortex-A53 Grafik işlemcisi ise PowerVR GE8320 GPU. Bim’de satılan C2’de 2GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunuyor. Depolama biraz az gibi gözükse de telefonda microSD kart desteği bulunduğunu hatırlatalım.

Telefonun ön kısmında 5MP çözünürlüğünde selfie kamerası arka kısımda ise 13MP ana kameraya ek 2MP çözünürlükte derinlik sensörü bulunuyor. Ana kamera ile 30 FPS 1080p çözünürlüğünde video kaydı alınabiliyor.

Telefonun 4000mAh’lık bataryası micro USB kablo ile şarj edilebilecek. Mavi ve Siyah renk seçeneklerine sahip olacak olan telefon Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutudan çıkacak. Android 10 güncellemesi almasını beklemiyoruz. Ancak bu güncellemeyi alırsa kullanıcılar için çok iyi olur.

Peki Realme C2 alınır mı? Bu tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre cevaplandırılacak bir soru. Eğer kamera ile harikalar yaratmak istiyorsanız bu telefonun kamerası o kadar da iyi değil. Zaten hiç bir giriş seviyesi modelin kamera performansının iyi olmasını beklemeyin. Eğer bana alo demek yeter, biraz da uygulamalarda takılırım derseniz zaten çok para vermeyin 2 yıl garantili Relame C2 sizi oldukça mutlu edebilir.

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