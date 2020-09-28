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Realme dünyanın ilk SLED akıllı TV modelini duyurdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.09.2020 12:22 | Son Güncelleme

Genel olarak ürettiği akıllı telefonlarla dikkatleri üzerine çeken Realme, şimdi de dünyanın ilk SLED akıllı TV modelini üretmeye hazırlanıyor.

Realme dünyanın ilk SLED akıllı TV modelini duyurdu

Çin’in en genç teknoloji şirketlerinden biri olan Realme, hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Akıllı telefon modelleri ile çıktığı maceraya kısa sürede kulaklık, bileklik ve saat gibi ürünler de ekleyen Çinli şirket şimdi ürün portföyünü biraz daha genişletiyor. Realme önümüzdeki dönemde TV pazarında da boy gösterecek. Üstelik Realme normal bir TV modeli yerine dünyanın ilk SLED teknolojisine sahip televizyonunu üretmeyi planlıyor.

Realme tarafından tasarlanan bu televizyonun 55 inçlik bir ekrana sahip olacağı ve ilk etapta Hindistan’da satışa çıkacağı sızdırılan bilgiler arasında.

SLED TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Bu arada dipnot olarak belirtmemiz gerekiyor. SLED teknolojisi basit bir şekilde LCD teknolojisine dayanıyor. Fakat LCD teknolojisinden çok daha renkli görüntüler sunabiliyor.

Şimdiye kadar bu teknolojiyi hiçbir üretici kullanmamıştı. Genel olarak kalite açısından OLED’ten daha düşük bir seviyede yer alan SLED teknolojisinin önemli bir avantajı bulunuyor. Fiyat.

Zaten Realme’nin güvendiği şey de bu. SLED akıllı TV modelini düşük fiyattan satışa sunarak Hindistan TV pazarına ortak olmak istiyor. Elbette bu çok da basit bir şey değil. Zira bu pazarda Samsung ve Xiaomi gibi önemli isimler de yer alıyor. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

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