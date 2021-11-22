Realme GT2 Pro detaylandı

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, halihazırda Türkiye’de de kurumsal olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Genel olarak orta segment modelleriyle tanınan Realme, uzun bir süredir üst segmente hitap eden modeller de geliştiriyor. Bu modellerden birisi de GT serisi. Peki GT serisi genel anlamda bizlere neler vaat ediyor?

Üst segmentteki diğer modellerle yarışacak kadar güçlü olan GT serisi, fiyat anlamında fiyat/performans odaklı bir seri. Bu anlamda GT serisinin Realme için güçlü bir silah olduğunu söyleyebiliriz. Peki yeni GT modelini rakiplerinden ayıran en önemli yönü ne olacak?

REALME GT2 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Sızdırılan son raporlara göre Realme’nin yeni amiral gemisi modeli Realme GT2 Pro, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 898 yonga seti ile gelecek. Fakat telefonun en önemli artısı 125W hızlı şarj desteği sunacak olması.

Halihazırda pazarda bu kadar hızlı bir şarj teknolojisine sahip 2. bir model daha bulunmuyor. Bu açıdan Realme GT2 Pro’nun şimdilik rakipsiz olacağını söyleyebiliriz.

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