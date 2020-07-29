HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Realme orta seviyedeki modellerine bir yenisini daha ekliyor

Realme orta seviyedeki modellerine bir yenisini daha ekliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.07.2020 12:19 | Son Güncelleme

Çin’in en dinamik akıllı telefon üreticilerinden biri olan Realme model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Realme özellikle uygun fiyattaki model sayısını arttırarak Xiaomi ve Redmi gibi isimlerle rekabet etmek istiyor.

Realme orta seviyedeki modellerine bir yenisini daha ekliyor

Çinli şirketin bu bağlamda satışa sunmayı planladığı modellerden birisi de V5. Peki Realme’nin yeni orta segment modeli bizlere ne gibi özellikler sunacak? İşte bu sorunun yanıtı.

REALME V5 ÖZELLİKLERİ

Realme’nin yeni cihazı gücünü MediaTek tarafından üretilen Dimensity 720 yonga setinden alıyor. 6GB ve 8GB’lık iki farklı RAM opsiyonuyla gelen telefonda 128GB’lık dahili depolama alanı bulunuyor. FullHD+ çözünürlüğünde 6.5 inçlik bir ekran bulunan V5 modelinde 4’lü ana kamera modülüne tek bir selfie kamerası eşlik ediyor.

Arka yüzdeki 4’lü ana kamera modülüne 48MP’lik ana kamera öncülük ediyor. Cihazın ön kamerası ise henüz netleşmiş değil. Realme V5 fiyatı ise yaklaşık olarak 135 dolar olacak. Çinli üretici yeni modelini 3 Ağustos’ta tanıtacak.

Realme’nin V5 modelini hangi pazarlarda satışa sunacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Lakin bu telefon Avrupa pazarına gelirse, çok büyük ihtimalle Türkiye’de de satışa çıkacaktır. V5 uygun fiyatından ötürü ülkemizde de cazip bir seçenek olarak sunulabilir. Yine de bekleyip göreceğiz.

Bu haftanın oyunları (27 Temmuz – 2 Ağustos)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisten kaçarken kazada öldü! Polisten kaçarken kazada öldü!
İnsanlığın son umudu tarihi tehlike altında!İnsanlığın son umudu tarihi tehlike altında!
KADES uygulaması nedir? 470 bin 633 kez indirildi!KADES uygulaması nedir? 470 bin 633 kez indirildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

İlginizi Çekebilir

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xiaomi Black Shark 3S sahneye çıkıyor

Xiaomi'nin yeni oyun canavarı sahneye çıkıyor!

Motorola model yelpazesini genişletmeye devam ediyor

Motorola'dan yeni döneme yeni telefon!

Samsung tablet pazarından vazgeçmemekte ısrarcı

Samsung tablet pazarından vazgeçemiyor!

İnsanlığın son umudu küresel ısınma tehlikesi yaşıyor!

İnsanlığın son umudu tarihi tehlike altında!

Bixby'e büyük darbe: Samsung Google Asistan'a geçebilir!

Samsung ile Google güçlerini birleştiriyor!

Samsung'un yeni yıldızı Samsung Galaxy Z Fold 2'den ilk fotoğraf!

Samsung'un yeni katlanırı çalışırken yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.