Realme orta seviyedeki modellerine bir yenisini daha ekliyor

Çinli şirketin bu bağlamda satışa sunmayı planladığı modellerden birisi de V5. Peki Realme’nin yeni orta segment modeli bizlere ne gibi özellikler sunacak? İşte bu sorunun yanıtı.

REALME V5 ÖZELLİKLERİ

Realme’nin yeni cihazı gücünü MediaTek tarafından üretilen Dimensity 720 yonga setinden alıyor. 6GB ve 8GB’lık iki farklı RAM opsiyonuyla gelen telefonda 128GB’lık dahili depolama alanı bulunuyor. FullHD+ çözünürlüğünde 6.5 inçlik bir ekran bulunan V5 modelinde 4’lü ana kamera modülüne tek bir selfie kamerası eşlik ediyor.

Arka yüzdeki 4’lü ana kamera modülüne 48MP’lik ana kamera öncülük ediyor. Cihazın ön kamerası ise henüz netleşmiş değil. Realme V5 fiyatı ise yaklaşık olarak 135 dolar olacak. Çinli üretici yeni modelini 3 Ağustos’ta tanıtacak.

Realme’nin V5 modelini hangi pazarlarda satışa sunacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Lakin bu telefon Avrupa pazarına gelirse, çok büyük ihtimalle Türkiye’de de satışa çıkacaktır. V5 uygun fiyatından ötürü ülkemizde de cazip bir seçenek olarak sunulabilir. Yine de bekleyip göreceğiz.

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