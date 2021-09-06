HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Realme Pad, 9 Eylül’de geliyor!

Realme Pad, 9 Eylül’de geliyor!

06.09.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Eylül'de tanıtılacak Realme Pad söylendiği kadarıyla 6.9 mm kalınlığında olacak. Ayrıca merakla beklenen tabletin hafif bir tasarımla karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

Realme Pad, 9 Eylül’de geliyor!

Realme ayrıca, ilk tabletinin “sinema düzeyinde tam ölçekli bir görsel-işitsel deneyim, birinci sınıf ses kalitesi, harika bir ekran, şaşırtıcı bir e-okuma deneyimi sunacağını ve göz dostu olacağını” söylüyor. Şirket yeni ürünüyle daha hafif bir tasarımla daha rahat bir deneyim sunacağını iddia ediyor.

Realme Pad

Realme, Realme Pad’in pil boyutunu açıklamamış olsa da, tam gün dayanıklılığa sahip olacağını iddia ediyor. Tablet ayrıca hızlı şarjı da destekleyecek. Ancak bunlar hakkında henüz hiçbir detay açıklanmış değil. Realme henüz Realme Pad herhangi bir teknik özelliğini resmi olarak açıklamadı.

Realme Book ilk beş dakikada rekor kırdıRealme Book ilk beş dakikada rekor kırdı

REALME PAD'İN SIZDIRILAN ÖZELLİKLERİ

Ancak Geekbench sayesinde cihazın bir Helio G80 yonga seti, Android 11 ve 4GB RAM ile geleceğini biliyoruz. Ayrıca 64 GB depolama alanına sahip 6 GB RAM modelinin söylentileri de duyuldu. Realme Pad’in geri kalan söylenti halindeki özellikleri arasında 10.4 inç ekran, iki adet 8MP kamera (her biri ön ve arkada), bir microSD kart yuvası, 7.100 mAh pil, USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Cihaz gri ve altın olmak üzere iki renk seçeneği ile gelecek gibi görünüyor.

Realme, 5 Eylül’de tablet hakkında daha fazla bilgi vermeyi vaat ettiği web sitesinde Realme Pad için bir tanıtım sayfası oluşturdu.

Dünyada ilk olacakDünyada ilk olacak

WhatsApp KVKK cezası gündeme bomba gibi düştü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mesleği yapmayana kız vermiyorlarBu mesleği yapmayana kız vermiyorlar
Hayatının şokunu yaşadı, sifonu çekmesi bile işe yaramadıHayatının şokunu yaşadı, sifonu çekmesi bile işe yaramadı
WhatsApp’a rekor cezaWhatsApp’a rekor ceza
Anahtar Kelimeler:
Realme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Kabine bugün toplanıyor! Gözler açıklanacak kararlara çevrildi

Kabine bugün toplanıyor! Gözler açıklanacak kararlara çevrildi

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! İddialı yarışmacı elendi

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! İddialı yarışmacı elendi

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

İkiz erkek kardeş, ikiz kız kardeş ile aynı düğünde evlendi

İkiz erkek kardeş, ikiz kız kardeş ile aynı düğünde evlendi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.