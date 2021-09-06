Realme Pad, 9 Eylül’de geliyor!

Realme ayrıca, ilk tabletinin “sinema düzeyinde tam ölçekli bir görsel-işitsel deneyim, birinci sınıf ses kalitesi, harika bir ekran, şaşırtıcı bir e-okuma deneyimi sunacağını ve göz dostu olacağını” söylüyor. Şirket yeni ürünüyle daha hafif bir tasarımla daha rahat bir deneyim sunacağını iddia ediyor.

Realme, Realme Pad’in pil boyutunu açıklamamış olsa da, tam gün dayanıklılığa sahip olacağını iddia ediyor. Tablet ayrıca hızlı şarjı da destekleyecek. Ancak bunlar hakkında henüz hiçbir detay açıklanmış değil. Realme henüz Realme Pad herhangi bir teknik özelliğini resmi olarak açıklamadı.

REALME PAD'İN SIZDIRILAN ÖZELLİKLERİ

Ancak Geekbench sayesinde cihazın bir Helio G80 yonga seti, Android 11 ve 4GB RAM ile geleceğini biliyoruz. Ayrıca 64 GB depolama alanına sahip 6 GB RAM modelinin söylentileri de duyuldu. Realme Pad’in geri kalan söylenti halindeki özellikleri arasında 10.4 inç ekran, iki adet 8MP kamera (her biri ön ve arkada), bir microSD kart yuvası, 7.100 mAh pil, USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Cihaz gri ve altın olmak üzere iki renk seçeneği ile gelecek gibi görünüyor.

Realme, 5 Eylül’de tablet hakkında daha fazla bilgi vermeyi vaat ettiği web sitesinde Realme Pad için bir tanıtım sayfası oluşturdu.

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