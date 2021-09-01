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Dünyada ilk olacak

01.09.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme dünyada bir ilk olacak Diemsity 810 destekli bir akıllı telefonu yakında piyasaya süreceğini doğruladı.

Dünyada ilk olacak

Yayınlanan teaser’da tam lansman tarihi ve beklenen akıllı telefonun adı konusunda net bir bilgi yer almıyor. Ancak akıllı telefonun Realme 8s olacağına dair spekülasyonlar var. 64MP birincil kameranın yanı sıra 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç ekrana ve 33W hızlı şarjlı 5.000 mAh pile sahip olması bekleniyor.

Dimensity 810 yonga 7nm altında, Dimensity 820 ise bir 6Nm çip. 2.4GHz’de saat hızına sahip dört Cortex-A76 çekirdeğinden ve 2.0GHz’de saat hızına sahip dört Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan 8 çekirdeğe sahipt. MediaTek, önceki nesle göre %20 performans artışı getirdiğini iddia ediyor, GPU ise Mali-G57 MC2’dir.

Bu yonga seti 120Hz FHD+ ekranları, LPDDR4x RAM, UFS 2.2 (2 şeritli) depolamayı ve 64MP’ye kadar kameraları destekliyor. Yonga seti ayrıca Arcsoft ile işbirliği içinde AI-Bokeh ve AI-Color gibi üst düzey AI kamera özelliklerine sahip.

Realme dışında, OPPO’nun yakın zamanda bir sızıntıya göre Dimensity 810 destekli bir telefonu da piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak şirketin bu yeni yonga setini hangi cihazda hangi seride kullanacağı şu an için belli değil. Firmanın yeni amiral gemisi telefonunda kullanması muhtemel. Bunun ile beraber diğer teknoloji şirketlerinin de yavaş yavaş bu yonga setlerini kullanmaya başlaması bekleniyor. Performans olarak cihazları bir nevi bir üst modele taşıdığı için kullanıcılara büyük avantaj sağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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