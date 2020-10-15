Realme Q2i dünyanın en ucuz 5G telefonu olarak tanıtıldı

Realme, bugün dünyanın en uygun fiyatlı 5G destekli telefonu realme Q2i ile karşımıza çıktı. 150 dolarlık fiyatına rağmen hem 5G desteği sunan hem de segmentini zorlayan telefon özellikleriyle de ön plana çıkıyor.

REALME Q2İ ÖZELLİKLERİ

6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde LCD ekran ile gelen telefonda sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 720 yonga seti bulunuyor. 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimine sahip olan bu model kamerası ile de dikkat çekiyor.

Telefonun arka tarafında 13 Megapiksel f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel 4cm makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyafram kamera bulunuyor. Ön bölümde ise damla çentik şeklinde 8 Megapiksel f/2.0 diyaframlı kamera yer alıyor.

18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile gelen telefon bakalım ülkemizde satışa sunulacak mı?

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