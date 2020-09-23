Realme Watch: 599 TL'ye akıllı saat de var!

Realme Watch özellikleri ve fiyatı konusuna geçmeden önce bazı konuları açalım mı...
599 TL'ye de akıllı saat var, diyerek konuya girdik. Apple'ın geçtiğimiz günlerde Apple Watch 6 S ve Apple Watch SE modellerini tanıtmasının ardından hemen herkes akıllı saat arayışına girdi. Peki akıllı saatler gerçekten gerekli mi ve akıllı saat fiyatları nasıl? Uyguna akıllı saat seçeneği var mı? Haberimiz; Türkiye pazarına yeni gelen Realme Watch hakkında...
Geçtiğimiz günlerde Realme Watch için online bir tanıtım yapıldı.
Kısa süre içinde de Realme Watch akıllı saat modeli Türkiye pazarına girdi. Üstelik Realme Watch akıllı saat fiyatı sadece 599 TL. Uygun ya da ulaşılabilir fiyat etiketiyle dikkat çeken Realme Watch akıllı saatleri Teknosa, Vatan, Mediamarkt, Amazon ve Hepsiburada kanallarında satışa sunuldu.
Tasarımı ile farklı olmayı seçen marka, kadranı kordonda epeyce iri kılmış. Ön yüzünde gövdesine oranla oldukça büyük çerçevelerin olduğu saat, birçok farklı renkte kayış ile alınabiliyor. Kayış rengi seçeneği gerçekten çok zengin.
Optik nabız sensörü ile donatılan akıllı saat, 1,4 inç 320×320 piksel renkli LCD ekran üstüne kuruluyor.
160 mAh piliyle 7 ile 9 gün arasında bir pil ömrüne sahip olan saat, açıklandığı kadarıyla IP68 sertifikasını taşıyor.
Realme'nin kendi geliştirdiği işletim sistemini benimseyen model, birçok ilginç saat arayüzü ile karşımızda yer alıyor.
“Gerçek Zamanlı Kalp Monitörü” ve “Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü” olarak da kullanılabiliyor. Yüksek hassasiyetli PPG optik kalp atış hızı sensörü ile kalp atış hızını 7×24 kesintisiz izleyip hızlı ve hassas bir şekilde ölçen saat, kalp atış hızı zaman içinde çok yükselir ya da çok düşerse kullanıcıyı uyarıyor.
Akıllı saat trendi Apple ile başladı. Apple akıllı saat teknolojisinde büyük bir gelecek görüyor ve buraya yatırım yapmaya devam ediyor. Evet, bugün için akıllı saatler çok ama çok işlevsel değiller. Daha doğrusu olmazsa olmaz değiller. Ama giderek gelişiyorlar ve kısa bir süre sonra cep telefonu fikrinin tamamen yerini alacaklar. Peki, şimdi bir akıllı saat ne kadar gerekli?
Akıllı saatlerin bugün geldiği nokta şu:
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