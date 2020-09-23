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Realme Watch: 599 TL'ye akıllı saat de var!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2020 11:56 | Son Güncelleme

Realme Watch fiyatı ve özellikleri ile dikkat çekti. Apple'ın 15 Eylül lansmanından sonra herkes yeni bir akıllı saat alma telaşına düştü. Akıllı saat sahibi olmak için 3 bin TL'den başlayan bir bütçe şart mı?

Realme Watch: 599 TL'ye akıllı saat de var!

Realme Watch özellikleri ve fiyatı konusuna geçmeden önce bazı konuları açalım mı...

599 TL'ye de akıllı saat var, diyerek konuya girdik. Apple'ın geçtiğimiz günlerde Apple Watch 6 S ve Apple Watch SE modellerini tanıtmasının ardından hemen herkes akıllı saat arayışına girdi. Peki akıllı saatler gerçekten gerekli mi ve akıllı saat fiyatları nasıl? Uyguna akıllı saat seçeneği var mı? Haberimiz; Türkiye pazarına yeni gelen Realme Watch hakkında...

SADECE 599 TL: REALME WATCH ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Geçtiğimiz günlerde Realme Watch için online bir tanıtım yapıldı.
Kısa süre içinde de Realme Watch akıllı saat modeli Türkiye pazarına girdi. Üstelik Realme Watch akıllı saat fiyatı sadece 599 TL. Uygun ya da ulaşılabilir fiyat etiketiyle dikkat çeken Realme Watch akıllı saatleri Teknosa, Vatan, Mediamarkt, Amazon ve Hepsiburada kanallarında satışa sunuldu.

Realme Watch

REALME WATCH AKILLI SAAT NASIL?

Tasarımı ile farklı olmayı seçen marka, kadranı kordonda epeyce iri kılmış. Ön yüzünde gövdesine oranla oldukça büyük çerçevelerin olduğu saat, birçok farklı renkte kayış ile alınabiliyor. Kayış rengi seçeneği gerçekten çok zengin.

  • Optik nabız sensörü ile donatılan akıllı saat, 1,4 inç 320×320 piksel renkli LCD ekran üstüne kuruluyor.

  • 160 mAh piliyle 7 ile 9 gün arasında bir pil ömrüne sahip olan saat, açıklandığı kadarıyla IP68 sertifikasını taşıyor.

  • Realme'nin kendi geliştirdiği işletim sistemini benimseyen model, birçok ilginç saat arayüzü ile karşımızda yer alıyor.

  • “Gerçek Zamanlı Kalp Monitörü” ve “Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü” olarak da kullanılabiliyor. Yüksek hassasiyetli PPG optik kalp atış hızı sensörü ile kalp atış hızını 7×24 kesintisiz izleyip hızlı ve hassas bir şekilde ölçen saat, kalp atış hızı zaman içinde çok yükselir ya da çok düşerse kullanıcıyı uyarıyor.

  • 14 farklı spor moduna sahip saat; kan-oksijen seviyesi monitörü, aerobik yetenek testi, kusursuz adım sayma algoritması, hatırlatıcı, su içme hatırlatıcısı, uyku izleme ve meditasyon egzersizi özellikleriyle hayatının her anında kullanıcıyı yaşamını iyileştirmeye teşvik ediyor.

AKILLI SAAT ŞART MI?

Akıllı saat trendi Apple ile başladı. Apple akıllı saat teknolojisinde büyük bir gelecek görüyor ve buraya yatırım yapmaya devam ediyor. Evet, bugün için akıllı saatler çok ama çok işlevsel değiller. Daha doğrusu olmazsa olmaz değiller. Ama giderek gelişiyorlar ve kısa bir süre sonra cep telefonu fikrinin tamamen yerini alacaklar. Peki, şimdi bir akıllı saat ne kadar gerekli?
Akıllı saatlerin bugün geldiği nokta şu:

  • Akıllı saatiniz varsa forma girmek ve sağlıklı yaşam tercihleri yapmak için sizi sürekli motive edecek bir diyet - sağlıklı yaşam uzmanı yanınızda oluyor. Elbette bazı uygulamaları indirerek bunu, akıllı telefonla da yapabilirsiniz. Ancak akıllı telefonlar nabız ve kan değerlerine bakamıyor.
  • Akıllı saatiniz varsa spor yaparken telefonunuzun elinizde veya cebinizde tutmak zorunda kalmazsınız. Ama iletişim için o, hala yakınlarda olmalı.
  • Akıllı saatiniz varsa elleriniz müsait değilken arama yapabilir - mesaj gönderebilir - mesaj okuyabilirsiniz.
  • Zamanı öğrenebilirsiniz. Aynı anda farklı ülkelerdeki saati görebilirsiniz.
  • EKG çekebilir - kandaki oksijen seviyesini öğrenebilirsiniz. (bugün için sadece Apple Watch S'te var)


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