Realme Watch: 599 TL'ye akıllı saat de var!

Realme Watch özellikleri ve fiyatı konusuna geçmeden önce bazı konuları açalım mı...

599 TL'ye de akıllı saat var, diyerek konuya girdik. Apple'ın geçtiğimiz günlerde Apple Watch 6 S ve Apple Watch SE modellerini tanıtmasının ardından hemen herkes akıllı saat arayışına girdi. Peki akıllı saatler gerçekten gerekli mi ve akıllı saat fiyatları nasıl? Uyguna akıllı saat seçeneği var mı? Haberimiz; Türkiye pazarına yeni gelen Realme Watch hakkında...

SADECE 599 TL: REALME WATCH ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Geçtiğimiz günlerde Realme Watch için online bir tanıtım yapıldı.

Kısa süre içinde de Realme Watch akıllı saat modeli Türkiye pazarına girdi. Üstelik Realme Watch akıllı saat fiyatı sadece 599 TL. Uygun ya da ulaşılabilir fiyat etiketiyle dikkat çeken Realme Watch akıllı saatleri Teknosa, Vatan, Mediamarkt, Amazon ve Hepsiburada kanallarında satışa sunuldu.

REALME WATCH AKILLI SAAT NASIL?

Tasarımı ile farklı olmayı seçen marka, kadranı kordonda epeyce iri kılmış. Ön yüzünde gövdesine oranla oldukça büyük çerçevelerin olduğu saat, birçok farklı renkte kayış ile alınabiliyor. Kayış rengi seçeneği gerçekten çok zengin.