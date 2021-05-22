Realme X7 Max onaylandı

Realme X7 Max, son birkaç hafta içinde Hindistan’da sayısız kez piyasaya sürüldü. Bugün, yaklaşan amiral gemisi akıllı telefona nihayet ilk resmi bakış geldi ve bazı önemli ayrıntıları açığa çıkardı. Yaklaşık bir ay önce, bir şirket yöneticisi yeni bir Realme amiral gemisinin Mayıs ayı başlarında Hindistan’a adını açıklamadan geleceğini doğruladı. Ancak ülke tamamen karantinaya girdiğinden ve e-ticaret faaliyetlerini askıya aldığından lansman gerçekleşemedi.

Realme Hindistan ve Avrupa CEO’su Madhav Sheth, Twitter hesabında cihaz için bir teaser paylaştı ve Realme’nin web sitesindeki telefonun resmi açılış sayfası X7 Max 5G’yi gerçekten beklediğimizi doğruladı. Telefonun arka tasarımına bakıldığında, Mart ayında Çin’de tanıtılan Realme GT Neo ile epeyce benzerlikler var. Bu gerçekten sadece bir yeniden markalaşma durumuysa, X7 Max 5G, 120Hz yenileme hızına sahip 6.43 inç AMOLED ekran, 64MP birincil kamera ve 50W kablolu şarjlı 4.500 mAh pil sunacak. X7 Max’ın perakende kutusu da bu ayın başlarında 120 Hz AMOLED ekranı açığa çıkardı ve yine Dimensity 1200 yonga setini doğruladı. Telefonun, ikinci COVID dalgası Hindistan’ı vurmadan önce 4 Mayıs’ta bir Realme lansmanı ile tanıtılacaktı.

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