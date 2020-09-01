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Realme X7 Pro fiyatı ile şaşırtabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.09.2020 12:03 | Son Güncelleme

Realme’nin 5G destekli yeni modelinin fiyatı belli oldu. İşte Realme X7 Pro fiyatı ve telefon hakkındaki diğer detaylar.

Realme X7 Pro fiyatı ile şaşırtabilir

Realme’nin üst segmentteki yeni modelinin özellikleri ve fiyatı artık netleşti diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak olan Realme X7 Pro’nun detayları kısa süre önce sızdırılmıştı. Geçtiğimiz gün ise telefonun fiyatı ortaya çıktı.

REALME X7'NİN ÖZELLİKLERİ

Realme X7 Pro’nun fiyatına geçmeden önce dilerseniz önce özellikleri bir hatırlatalım. Çinli üreticinin 5G desteğine sahip yeni modeli MediaTek tarafından üretilen Dimensity 1000+ yonga setinden güç alacak. Sistemini 6GB RAM ile destekleyecek olan modelin dahili depolama alanı ise minimum 128GB olacak. Elbette dileyenler için 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip ikinci bir versiyonun bulunacağını da hatırlatalım.

Şık bir tasarım çizgisine sahip olan telefonda 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 6.55 inçlik AMOLED ekran yer alacak. 402 ppi derinliğine sahip bu ekranın 120Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor.

Telefonun ön yüzünde yer alan 32MP’lik selfie kamerasına arka yüzde 64MP + 8MP + 2MP + 2MP’lik 4’lü ana kamera modülü eşlik edecek. 4500 mAh’lık ortalamanın üzerinde bir pilden beslenecek olan telefon kutudan iln çıktığında Realme UI destekli Android 10 ile çalışacak. Peki Realme 5G destekli bu modeli için nasıl bir etiket belirledi?

İŞTE SIZAN REALME X7 FİYATI

Sızdırılan bilgilere göre Çinli üretici 5G destekli yeni modelini 335 dolar gibi uygun bir fiyattan satışa çıkacak. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

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