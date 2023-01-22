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Recep ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar başlangıcı Recep ayı orucuna nasıl niyet edilir? Geri sayım başladı!

22.01.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı orucunun ne zaman, kaç gün tutulacağı, müslümanlar tarafından mübarek olarak kabul edilen bu geceyi ibadet, dua ve namaz kılarak geçirmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Üç Aylar’da önemli nâfile ibadetlerden biri de oruç olarak biliniyor. Peki, Recep ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar başlangıcı Recep ayı orucuna nasıl niyet edilir? İşte detaylar...

Recep ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar başlangıcı Recep ayı orucuna nasıl niyet edilir? Geri sayım başladı!

Recep ayı orucu ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üç aylar başlangıcı Recep ayı orucu internette araştırılıyor. Üç aylar ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre; Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Fakat, kişinin sağlığı müsait olduğu takdirde dilerse nafile oruç tutabilir. İşte detaylar...

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ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Halk arasında Üç Aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (sallâllâhu aleyhi ve sellem), Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259)

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (Bakara, 2/184-185) Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (sallâllâhu aleyhi ve sellem) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır.

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Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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AYIN ON ÜÇÜ İLE ON BEŞİ ARASI ORUÇ TUTULUR

Ebû Zer’den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sallâllâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

“(Ey Ebû Zer!) Ayda üç gün oruç tutacağın zaman, on üç, on dört ve on beşinci günleri tut.” (Tirmizî, Savm 54)

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ÜÇ AYLAR İFADESİ NEREDEN GELİYOR?

Üç Aylar, Rahmân olan Allah’ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı aylardır. Bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır.

Üç Aylar’da önemli nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Recep ve Şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek Ramazan ile birleştirilmesi “Üç Aylar Orucu” şeklinde adlandırılır. Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefâret orucunun Recep ve Şâban aylarında tutularak böylece Üç Aylar’ın oruçlu geçirildiği de görülmektedir.

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Üç Aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlere dayanıp Ramazan ayını dinî duyarlılık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyetinin etkili olmuştur.

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Üç Aylar recep ayı orucu

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