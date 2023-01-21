İslam dünyasında büyük bir heyecanla beklenen üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü Recep ayı ile başlıyor. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin içinde yer aldığı üç ayları çeşitli ibadetlerle geçirmek tavsiye ediliyor. Peki, Recep ayının ilk gecesi ibadetleri nelerdir? Recep ayı fazileti ve önemi nedir? İşte Recep ayında okunacak dualar...

RECEP AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Her yeni başlangıç gibi üç ayların başlangıç ayı olan Recep'e Allah'tan bağışlanma dileyip tövbe edilerek girilmeli; her zaman olması gerektiği gibi bu ay da kavgadan, kötülüklerden ve günahlardan uzak durularak geçirilmelidir. Recep ayı ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle meşgul olunması gereken bir aydır. Haram aylardan biri olması hasebiyle bu ayda sevaplar katlanacağı için, bol bol Kur'an-ı Kerim okunmalı, istiğfarda bulunulmalı, namaz kılınmalı ve oruç tutulmalıdır.

RECEP AYININ İLK GÜNÜ NELER YAPILIR?

Hz. Peygamberimiz Recep ayında oruç tutulması tavsiyesinde bulunmuştur. Recep ayının ilk gün orucu çok önemlidir ve 1, 2 ve 3. Günün orucunun faziletleri büyüktür. Hadis-i Şeriflerde zikredildiği üzere; "Allah-u Teala, her kim Recep'in birinci gecesinde oruç tutarsa üç sene ibadet sevabı verir" buyuruluyor. İkinci gecesi oruç tutulursa iki sene, üçüncü gecesi tutulursa 1 senelik ibadet sevabı olmakla birlikte "Recep'in ilk gününün orucu üç senenin (günahlarının) kefaretidir.

İkinci günün orucu iki senenin, üçüncü gününki ise bir senenin kefaretidir. Sonra her gün bir aylık bağışlanmadır." Diğer bir Hadis-i Şerif'te ise şu müjde yer almıştır: "Recep'in ilk günü oruç tutan kimseden, günahları gökle yer arası kadar uzaklaşır." Oruç tutamayan kimseler ise maddi durumları el vermesiyle birlikte yoksullara ve medreselerde eğitim gören talebelere yemek ikramında bulunabilir.

RECEP AYININ İLK GECESİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Recep ayının ilk gecesinde kılınacak namaz vardır. Recep ayında kılınan Recep ayı namazı 30 rekatlık bir namazdır. Recep ayında kılınmasının farklılığı ise Recep ayının başladığı gece ve gün içinde 10 rekat Recep ayının ortasında 10 rekat ve Recep ayının sonunda 10 rekat olmak üzere kılınan bir namazdır.

RECEP AYINDA OKUNACAK DUA

Receb-i Şerîf girdiği zaman Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-:

“Ey Rabbim! Bize Receb’i ve Şa’ban’ı mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye duâ ederlerdi. (İbn Hanbel, I, 259)

Ayrıca Recep ayının birinden itibaren Ramazan-ı Şerif sonuna kadar her gün biner adet kelime-i tevhid okumalıdır.

RECEP AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

“Recep ayının ilk Cum’a gecesine Regâip gecesi denir. Bazı âlimlerin açıklamasına göre, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla, Yüce Allâh’a şükür için on iki rekat namaz kılmıştır.

Peygamber Efendimiz’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu Regâip gecesinde, ana rahmine düşmüş olduğuna dâir olan bir rivâyet uygun görülmemektedir. Çünkü bu gece ile Hazret-i Peygamberimizin doğumu arasındaki zaman, bu hesaba aykırı düşmektedir. Ancak Hazret-i Âmine’nin, Peygamber Efendimiz’e hâmile kaldığını bu gece anlamış olması düşünülebilir. Sebep ne olursa olsun, bu gece pek mübârek bir gecedir.

Zaten Regâip; istenilen, değeri çok olan, bağış, ihsân, ikrâm ve nefis şeyler demektir. “Râğibe” kelimesinin çoğuludur. Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevâbı çok büyüktür.

Bu geceyi hakkıyla idrak edebilmek için Recep ayının ilk Perşembe gününü oruçlu geçirmek, gecesinde de akşamla yatsı arasında iki rekâtta bir selâm verecek şekilde on iki rekât namaz kılmak, Allah Resûlü tarafından tavsiye edilmiştir.

