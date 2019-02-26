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Reçeteli antidepresanın satışını yapan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 14:43 | Son Güncelleme

BURSA'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, reçeteli antidepresanın satışını yapan F.G., gözaltına alındı.

Reçeteli antidepresanın satışını yapan zanlı tutuklandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, reçeteli antidepresanın satışını yapan F.G., gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan F.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde oturan F.G.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. F.G.'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 120 gram metamfetamin ve eczanelerde reçeteyle satılan antidepresandan 125 hap ele geçirdi. İlacın, hasta olmayanlar tarafından kullanıldığında, uyuşturucu etkisi yaptığı belirtildi. Gözaltına alınan F.G., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Reçeteli antidepresanın satışını yapan zanlı tutuklandı

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