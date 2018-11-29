Red Dead Online betası start aldı!

Oyun dünyasını az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere uzun bir süredir geliştirme aşamasında bulunan Red Dead Redemption 2, 26 Ekim’de raflardaki yerini almıştı. Gerek atmosferi, gerek grafikleri, gerekse de oynanış dinamikleri açısından oyun severlerden tam not alan Red Dead Redemption 2, sadece 3 gün içerisinde 750 milyon dolarlık hasılata imza atmıştı. RDR 2 bu hasılatla en hızlı satış yapan 2. oyun unvanını da ele geçirdi. Bilindiği üzere bu alandaki bir numaralı isim 2013 yılında raflardaki yerini alan GTA V. GTA serisinin son oyunu 3 gün içerisinde 1 milyar dolarlık hasılata yapımcısının kasasına koymuştu.

RDR 2 sahiplerinin büyük bir merakla bekledikleri Red Dead Online için de beklenen gün sonunda geldi. Oyun severlerin arkadaşlarıyla çete kurabilecekleri (7 kişiye kadar) kamp ateşi etrafında toplanıp, baskınlar planlayacakları Online mod, 28 Kasım itibariyle betaya açıldı.

Red Dead Online betası şimdilik yalnızca oyunun Ultimate sürümünü satın alanlara açık olacak. 30 Kasım itibariyle beta tüm Red Dead Redemption 2 sahiplerine açık hale getirilecek.

Red Dead Online için tam sürümün ne zaman yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Bakalım Red Dead Redemption Online da GTA Online kadar ilgi görecek mi? Bunu zaman gösterecek.

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