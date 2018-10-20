Red Dead Redemption 2 için son video da yayınlandı!

Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption, 2010 yılında PS3 ve Xbox 360 için raflardaki yerini almıştı. Konsollara özel bir oyun olmasına karşın oldukça başarılı bir satış grafiğine imza atan RDR, oyunculara GTA tadında vahşi batı deneyimi sunuyordu.

Genel kanı ilk oyundan 2 – 3 sene sonra devam oyununun geleceği yönündeydi. Fakat Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 için tam 8 sene bekledi. Geliştirici stüdyo, RDR 2’nin geliştirme aşamasının ilk oyunun hemen akabinde yani 2010 yılında başladığını açıklamıştı. Bu da Red Dead Redemption 2’nin hayli uzun bir geliştirme aşamasından geçtiği anlamına geliyor.

Sonuç olarak Red Dead Redemption 2’nin satışa sunulmasına artık sayılı günler kaldı. PlayStation 4 ve Xbox One’a özel olarak geliştirilen oyun 26 Ekim’de raflardaki yerini almış olacak. Rockstar, RDR 2’nin çıkışına bir hafta kala oyun için hazırladığı çıkış videosunu da yayınladı. Yayınlanan videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Yaklaşık 8 senedir geliştirme aşamasında bulunan RDR 2’den beklentiler hayli yüksek. Şimdiye kadar yayınlanan görseller ve oyun içi videolar, RDR 2’nin beklentileri karşılayacak kalitede olduğunu gösteriyor. Elbette yine de tam olarak emin olabilmek için oyunun çıkışını bekleyeceğiz.

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