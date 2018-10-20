HABER

Red Dead Redemption 2 için son video da yayınlandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.10.2018 11:42 | Son Güncelleme

2010 yılından bu yana geliştirme aşamasında bulunan Red Dead Redemption 2 için son tanıtım videosu da yayınlandı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Red Dead Redemption 2 için son video da yayınlandı!

Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption, 2010 yılında PS3 ve Xbox 360 için raflardaki yerini almıştı. Konsollara özel bir oyun olmasına karşın oldukça başarılı bir satış grafiğine imza atan RDR, oyunculara GTA tadında vahşi batı deneyimi sunuyordu.

Genel kanı ilk oyundan 2 – 3 sene sonra devam oyununun geleceği yönündeydi. Fakat Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 için tam 8 sene bekledi. Geliştirici stüdyo, RDR 2’nin geliştirme aşamasının ilk oyunun hemen akabinde yani 2010 yılında başladığını açıklamıştı. Bu da Red Dead Redemption 2’nin hayli uzun bir geliştirme aşamasından geçtiği anlamına geliyor.

Sonuç olarak Red Dead Redemption 2’nin satışa sunulmasına artık sayılı günler kaldı. PlayStation 4 ve Xbox One’a özel olarak geliştirilen oyun 26 Ekim’de raflardaki yerini almış olacak. Rockstar, RDR 2’nin çıkışına bir hafta kala oyun için hazırladığı çıkış videosunu da yayınladı. Yayınlanan videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Yaklaşık 8 senedir geliştirme aşamasında bulunan RDR 2’den beklentiler hayli yüksek. Şimdiye kadar yayınlanan görseller ve oyun içi videolar, RDR 2’nin beklentileri karşılayacak kalitede olduğunu gösteriyor. Elbette yine de tam olarak emin olabilmek için oyunun çıkışını bekleyeceğiz.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız

PARTNERBu restoranda para değil paylaşım geçiyor!Bu restoranda para değil paylaşım geçiyor!
iPhone XR, ön siparişe açıldı!iPhone XR, ön siparişe açıldı!
3 günde servet kazandırdı!3 günde servet kazandırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Red Dead pyun

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Emeklilere müjde! Maaşlar ve ek ödemeler artıyor

Emeklilere müjde! Maaşlar ve ek ödemeler artıyor

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
VW logosu hala belirsizliğini koruyor

VW logosu hala belirsizliğini koruyor

Essential çalışanlarını kovuyor

Essential çalışanlarını kovuyor

Pixel 3’ün ekranı şaşırttı

Pixel 3’ün ekranı şaşırttı

iPhone XR, ön siparişe açıldı!

iPhone XR, ön siparişe açıldı!

3 günde servet kazandırdı!

3 günde servet kazandırdı!

Bir akıllı telefon en fazla ne kadar pahalı olabilir?

Bir akıllı telefon en fazla ne kadar pahalı olabilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.