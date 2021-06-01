Red Magic 6 Pro Deuterium Transparent Edition ön siparişe açıldı

Red Magic 6 Pro Deuterium Transparent Edition, adından da anlaşılacağı gibi şeffaf bir cam arka panel ile birlikte geliyor. Sol taraftaki soğutma fanı bir RGB aydınlatma etkisine sahiptir ve soğutma buz kanadı hava kanalı tasarımı da görülebilir.

Akıllı telefonun arka panelinin tamamen şeffaf olmaması, ancak bazı bileşenlerin görünür olması, onu görsel olarak ilginç bir cihaz haline getirmesi dikkat çekiyor. Daha fazla öğenin görünür olduğu bu cihazdan biraz farklı.

Oyun akıllı telefonu, 165 Hz yenileme hızına ve 2400 × 1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 6,8 inç AMOLED tam ekran ekrana sahiptir. Ayrıca, 500Hz tek parmakla dokunma örnekleme ve yalnızca 8ms gecikme ile 300Hz çok parmakla dokunma örnekleme hızlarına sahip.

10 bit renk desteği,% 100 DCI-P3 renk gamı, düşük bulaşma ve mavi ışık için SGS sertifikası sunar. Ekran% 91,28 ekran-gövde oranı, 1000000: 1 kontrast oranı sunuyor ve altıncı nesil ekran içi parmak izi tarayıcısı ile birlikte geliyor.

Kaputun altında, cihaz Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti tarafından destekleniyor ve LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştiriliyor. Oyun oynamak için, cihazların sağ tarafında 400Hz’ye kadar dokunma yanıt oranına sahip iki omuz IC-dokunmatik düğmesi bulunuyor.