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  4. Red Magic 6 Pro Deuterium Transparent Edition ön siparişe açıldı

Red Magic 6 Pro Deuterium Transparent Edition ön siparişe açıldı

01.06.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen hafta, ZTE destekli Nubia, kendi ülkesi Çin’de Red Magic 6 Pro Deuterium Transparent Edition ‘ı duyurdu ve şimdi şirket Haziran başında bu ürünü ön siparişe sunulacağını doğruladı.

Red Magic 6 Pro Deuterium Transparent Edition ön siparişe açıldı

Red Magic 6 Pro Deuterium Transparent Edition, adından da anlaşılacağı gibi şeffaf bir cam arka panel ile birlikte geliyor. Sol taraftaki soğutma fanı bir RGB aydınlatma etkisine sahiptir ve soğutma buz kanadı hava kanalı tasarımı da görülebilir.

Akıllı telefonun arka panelinin tamamen şeffaf olmaması, ancak bazı bileşenlerin görünür olması, onu görsel olarak ilginç bir cihaz haline getirmesi dikkat çekiyor. Daha fazla öğenin görünür olduğu bu cihazdan biraz farklı.

Oyun akıllı telefonu, 165 Hz yenileme hızına ve 2400 × 1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 6,8 inç AMOLED tam ekran ekrana sahiptir. Ayrıca, 500Hz tek parmakla dokunma örnekleme ve yalnızca 8ms gecikme ile 300Hz çok parmakla dokunma örnekleme hızlarına sahip.

10 bit renk desteği,% 100 DCI-P3 renk gamı, düşük bulaşma ve mavi ışık için SGS sertifikası sunar. Ekran% 91,28 ekran-gövde oranı, 1000000: 1 kontrast oranı sunuyor ve altıncı nesil ekran içi parmak izi tarayıcısı ile birlikte geliyor.

Kaputun altında, cihaz Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti tarafından destekleniyor ve LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştiriliyor. Oyun oynamak için, cihazların sağ tarafında 400Hz’ye kadar dokunma yanıt oranına sahip iki omuz IC-dokunmatik düğmesi bulunuyor.

13 AI Sıcaklık sensörü, süper iletken bakır folyo, soğutma Kanyon Hava Kanalı, Termal Jel, Grafen, VC ısı emici içeren bir ICE 6.0 çok boyutlu soğutma sistemi ile birlikte geliyor ve cihaz ekstra bir hava sınıfı soğutma buz plakasına sahip.

Sıcak havayı dışarı atmak için içeride yüksek hızlı bir santrifüj fan var ve fan maksimum 20.000 RPM’ye sahip. Kameralara gelince, 64MP ana lens, 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensörlü üçlü kamera kurulumu var. Önceden, selfie-özçekim ve görüntülü görüşme yapmak için 8 MP’lik bir kamera var.

Cihaz, üzerinde RedMagic OS 4.0 ile Android 11 işletim sistemini çalıştırıyor ve 5.050mAh pil ile çalışıyor ve 120W hızlı değiştirme desteği ile birlikte geliyor. Nubia ayrıca kutuda bir GaN şarj cihazı da sunuyor. Cihazın küresel pazara ne zaman çıkacağı ise şu an için belirsiz.

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