Reddit Place bitti mi, son hali nasıl? Reddit Place nedir?

Pek çok Türk Twitch yayıncısının destek olarak birlikteliği organize ettiği Reddit R Place gecesi, internet üzerinde düzenlenen etkinliklere damga vurdu. Etkinlikte, Atatürk portesi ile Türk Bayrağı gece boyu çizim alanında en çok kalan çizimler oldular. Yine Türkiye'nin en çok izlenen Twitch yayıncılarından Pqueen ve Hype da gecede ekipleriyle beraber organize olarak önemli çizimler gerçekleştirdiler. Peki Reddit Place bitti mi ve son hali nasıl oldu?

REDDIT PLACE SON HALİ!

Reddit Place etkinliğinin sona ermesinin ardından, ortaya çıkan son görsel merak konusu oldu.

İşte pek çok farklı ülkeden çizimin yer aldığı etkinlikte ortaya çıkan o son görsel:

REDDİT R PLACE NEDİR?

Reddit R Place popüler sosyal ağlardan olan Reddit’in bir eğlence çizim mekanı olarak karşımıza çıkmakta. Uygulamada pikseller aracılığıyla çizimin yapılabildiği dev resimde kullanıcılar organize olarak çeşitli çizimler yapabiliyorlar. Çizim alanı ise bütün dünyadaki kullanıcılara açık olduğu için organize olamayan kişilerin çizdiği şeyler anında başka kullanıcılar tarafından kapatılarak üzerine başka çizimler gelebiliyor.

REDDİT R PLACE NASIL ÇİZİM YAPILIR?

Reddit R Place'de çizim yapabilmek için için öncelikle bir Reddit hesabına sahip olmanız ve sonrasında r/place’e girmeniz gerekiyor. Karşınıza çıkan ekranda yer alan resme tıkayarak yakınlaştırabilir karelerin üzerine tıklayarak istediğiniz rengi ekleyebilirsiniz. Reddit’in 16 renkli paletinden istediğiniz rengi seçerek büyük bir çizim de oluşturabilirsiniz.

