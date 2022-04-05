HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Reddit Place bitti mi, son hali nasıl? Reddit Place nedir?

Reddit Place bitti mi, son hali nasıl? Reddit Place nedir?

05.04.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sıkça gündeme gelen ve popüler sosyal ağlardan biri olarak bilinen Reddit tüm dünyadaki kullanıcılarının çizim yapmasına izin veren R Place özelliği ile dünya genelinden pek çok kullanıcıyı bünyesinde barındırıyor. Twitch yayıncılarının da destek vermiş olduğu heyecanlı gecede Türk Bayrağı ve Atatürk portesi en çok çizim alanında kalan resimler olmayı başardı. Peki Reddit Place bitti mi, son hali nasıl? Reddit Place nedir? İşte merak edilenler...

Reddit Place bitti mi, son hali nasıl? Reddit Place nedir?

Pek çok Türk Twitch yayıncısının destek olarak birlikteliği organize ettiği Reddit R Place gecesi, internet üzerinde düzenlenen etkinliklere damga vurdu. Etkinlikte, Atatürk portesi ile Türk Bayrağı gece boyu çizim alanında en çok kalan çizimler oldular. Yine Türkiye'nin en çok izlenen Twitch yayıncılarından Pqueen ve Hype da gecede ekipleriyle beraber organize olarak önemli çizimler gerçekleştirdiler. Peki Reddit Place bitti mi ve son hali nasıl oldu?

REDDIT PLACE SON HALİ!

Reddit Place etkinliğinin sona ermesinin ardından, ortaya çıkan son görsel merak konusu oldu.

İşte pek çok farklı ülkeden çizimin yer aldığı etkinlikte ortaya çıkan o son görsel:

cxjalbw3hlr81

REDDİT R PLACE NEDİR?

Reddit R Place popüler sosyal ağlardan olan Reddit’in bir eğlence çizim mekanı olarak karşımıza çıkmakta. Uygulamada pikseller aracılığıyla çizimin yapılabildiği dev resimde kullanıcılar organize olarak çeşitli çizimler yapabiliyorlar. Çizim alanı ise bütün dünyadaki kullanıcılara açık olduğu için organize olamayan kişilerin çizdiği şeyler anında başka kullanıcılar tarafından kapatılarak üzerine başka çizimler gelebiliyor.

REDDİT R PLACE NASIL ÇİZİM YAPILIR?

1649058312_963_Redditte-rPlace-nedir-Nasil-katilinir-ve-ne-zaman-biter

Reddit R Place'de çizim yapabilmek için için öncelikle bir Reddit hesabına sahip olmanız ve sonrasında r/place’e girmeniz gerekiyor. Karşınıza çıkan ekranda yer alan resme tıkayarak yakınlaştırabilir karelerin üzerine tıklayarak istediğiniz rengi ekleyebilirsiniz. Reddit’in 16 renkli paletinden istediğiniz rengi seçerek büyük bir çizim de oluşturabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Netflix üyelik ücretleri ne kadar oldu?Netflix üyelik ücretleri ne kadar oldu?
İttifaklar arasındaki puan farkı açılıyor!İttifaklar arasındaki puan farkı açılıyor!
Erdoğan'dan 1 milyon liralık tazminat davasıErdoğan'dan 1 milyon liralık tazminat davası
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

Milletvekillerinin illere göre dağılımı

Milletvekillerinin illere göre dağılımı

G.Saray'a Kerem'den kötü haber!

G.Saray'a Kerem'den kötü haber!

G.Saray'a talih kuşu! Arabistan'dan teklif...

G.Saray'a talih kuşu! Arabistan'dan teklif...

İşte istifasının perde arkası!

İşte istifasının perde arkası!

Nihat Özdemir için flaş iddia! "Kaset..."

Nihat Özdemir için flaş iddia! "Kaset..."

İlginizi Çekebilir

Aslında faydalı ama bu besinler yerken dikkat!

Aslında faydalı ama bu besinler yerken dikkat!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Yumurta haşlarken suyuna ekleyin! İnanamayacaksınız

Yumurta haşlarken suyuna ekleyin! İnanamayacaksınız

Görenler şoke oldu! "İkiz misiniz?"

Görenler şoke oldu! "İkiz misiniz?"

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.