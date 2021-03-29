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Redmi oyuncular için telefon geliştiriyor

29.03.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Redmi Genel Müdürü, birkaç ay önce şirketin yaklaşan oyun telefonu hakkında konuştu. O zamandan beri cihaz hakkında çok az şey açığa çıktı. Şimdi ünlü Weibo habercisi Digital Chat Station, Xiaomi’nin gizemli oyun telefonunu çevreleyen birkaç önemli ayrıntıyı ortaya çıkardı.

Redmi oyuncular için telefon geliştiriyor

Xiaomi merkezli Black Shark kısa süre önce oyun akıllı telefonu Black Shark 4 ve 4 Pro’yu piyasaya sürdü. Bununla birlikte, Xiaomi’nin kendi alt markası olan Redmi de, bu segmente girmeyi planlıyor. 

REDMİ OYUN TELEFONUNUN ÖZELLİKLERİ SIRALANDI

Görünüşe göre cihaz özçekim kamerası için küçük bir delik tasarımına sahip düz bir OLED panele sahip olacak. Panel, tıpkı Mi 11 ve Redmi K40 gibi ön tarafa yerleştirilecek. İki model de Samsung’un yepyeni E4 paneline sahip. Cihaz Dimensity 1200 yonga setine sahip olacak. Batarya kısmında ise, 5.000mAh batarya kesintisiz oyun imkanı sağlayacak gibi görünüyor. Cihazın 65W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Bildirildiğine göre sadece 30 dakikada tam şarj vermek imkanı sağlayacak.

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Dahası, telefon, gelişmiş bir oyun deneyimi için muhtemelen fiziksel bazı özellikler de içerecek. Tipster, olası bir fiyat aralığını hakkında bile bilgi verdi. Cihaz, 2.000-2.500 CNY (300-380 dolar) veya başka bir deyişle – piyasadaki en ucuz oyun telefonlarından biri olacak. Oyun telefonu konusunda cihazın BlackShark’ın önüne geçmesi ihtimal dışı. Ancak performansına ve fiyatına bakılırsa oyuncu telefonu almak isteyen düşük bütçeli kullanıcıların tercihi olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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