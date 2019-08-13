HABER

Refüje çarpan otomobildeki arkadaşlardan 2'si öldü, 2'si yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 00:07 | Son Güncelleme

ADANA'da, sücücüsünden kontrolünden çıkan otomobil  orta refüje çarptı. Bayram tatilinden dönen 4 arkadaştan 2'si hayatını kaybetti, 2'si de yaralandı.

Refüje çarpan otomobildeki arkadaşlardan 2'si öldü, 2'si yaralandı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'da, sücücüsünden kontrolünden çıkan otomobil orta refüje çarptı. Bayram tatilinden dönen 4 arkadaştan 2'si hayatını kaybetti, 2'si de yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Yumurtalık ilçesi Ceyhan Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, dört arkadaş Saadettin Sertataş (19), Zekican Akşit (19), Yusuf E. (18) ve Ömer K. (22) bayram tatili için Ceyhan’dan Yumurtalık’a gitti. Burada denize giren gençler Ceyhan’a dönmek üzere Saadettin Sertataş yönetimindeki 01 ACK 120 plakalı otomobil ile yola çıktı. Saadettin Sertataş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde arka koltukta oturan Zekican Akşit’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Saadettin Sertataş ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken diğer iki yaralı ise çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücü Saadettin Serttaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Yusuf E. ve Ömer K.’nın ise tedavilerinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saadetin Sertataş ve Zekican Akşit’in cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Refüje çarpan otomobildeki arkadaşlardan 2'si öldü, 2'si yaralandıRefüje çarpan otomobildeki arkadaşlardan 2'si öldü, 2'si yaralandıRefüje çarpan otomobildeki arkadaşlardan 2'si öldü, 2'si yaralandıRefüje çarpan otomobildeki arkadaşlardan 2'si öldü, 2'si yaralandı

Rusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddetRusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet
Malatya’da iki aile arasında bıçaklı kavga: 5 yaralıMalatya’da iki aile arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı
Husumetli komşular arasında satırlı-bıçaklı kavga: 5 yaralıHusumetli komşular arasında satırlı-bıçaklı kavga: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Ve Falcao'dan yeni G.Saray açıklaması!

Ve Falcao'dan yeni G.Saray açıklaması!

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.