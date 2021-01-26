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  4. Refüje çıkan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Refüje çıkan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

26.01.2021 11:22 | Son Güncelleme:
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Refüje çıkan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde refüje çarpan bir araç hurdaya dönerken, sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı.Olay Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde refüje çarpan bir araç hurdaya dönerken, sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı.
Olay Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın E. (23) yönetimindeki Renault marka 45 AFA 110 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahaleyi yaptıkları Aydın E.’yi ambulansla hastaneye sevk etti. Öte yandan kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı tek şeritten sağlandı.
Yaralı Aydın E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Refüje çıkan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

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