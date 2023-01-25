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Regaip Kandili gecesi tesbihleri neler? Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili'nde çekilecek zikir ve tesbihler!

25.01.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaip Kandili gecesi tesbihleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu mübarek gecede ibadetlerini eksiksiz ve doğru olarak yerine getirmek isteyenler Diyanet tarafından konuya dair yayımlanan bilgileri inceliyor. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in recep ayı gelince "Ya Rab, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır" diyerek dua ettiği bilinir. Peki, Regaip Kandili gecesi tesbihleri neler? Regaip Kandili'nde çekilecek zikir ve tesbihler...

Regaip Kandili gecesi tesbihleri neler? Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili'nde çekilecek zikir ve tesbihler!

Regaip Kandili'nde çekilecek zikir ve tesbihleri vatandaşlar tarafından merak edildi. İslam Peygamberi Hz. Muhammed, Regaip gecesinde (s.a.v) ana rahmine düşmüştür. Bu geceyi eksiksiz ve doğru olarak ibadet ile geçirmek isteyenler arama motorlarında "Regaip Kandili gecesi tesbihleri neler?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte, Regaip Kandili'nde çekilecek zikir ve tesbihler...

REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?

Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler:

  • Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi

  • Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr

  • Lâ ilâhe illallah

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REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Regaip Kandili'nde tesbih çekerken okunacak zikirler şu şekildedir:

  • Lâ ilâe illallah

  • Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

  • Estağfirullah

  • Sübhanallah

  • Elhamdülillâh

  • Allahu ekber

  • Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

  • Allah

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REGAİP KANDİLİ NAMAZININ KILINIŞI

Regaip Kandili namazına başlarken şu şekilde niyet edilir:

"Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habibin, başımızın tacı Resul-i Zişan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da affı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allahü Ekber"

Regaip Kandili'nde akşam namazını kılınır ardından 2 rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz kılınır.

Fatiha suresinin ardından her rekatta 3 kez Kadir Suresi (İnna enzelnahü) ile 12 ihlası şerif okunmaklıdır.

İşte Regaip Kandili namazı (nafile namazı) kılınışı:

Nafile namazında her rekatta Fatiha'dan sonra 1 defa "Kadir" suresi ve 3 kere "İhlas" suresi okunur ya da Fatiha 'nın ardından üç kez Ayetel-Kürsi veya Kadir Suresi okunmalıdır.

1. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel Kürsi, rekatın sonunda Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

2. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felak + Nas. 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas sureleri okunur.

4. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik ve Rabbena duaları okunur.

Namazın ardından 7 Salatı-Ümmiye okunup secdeye varılır.

Salatı-Ümmiye şu şekildedir:

"Allahümme salli ala seyyidina muhammedini'nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim".

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TESBİH NAMAZININ KILINIŞI

Tesbih namazı ise günahların affını sağlamaktadır.

Tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır.

Tesbih namazı için "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym" tesbihini ezbere bilmek gereklidir.

Tesbih namazı 1. rekat:

Tesbih namazı kılmak için niyet edilir.

Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca 10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih

İkinci secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.

Tesbih namazı 2. rekat:

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce 15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Rükudan doğrulunca 10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih

İkinci secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

Tesbih namazı 3. rekat:

Dördüncü rek'ate kalkılır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Rükudan doğrulunca 10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih

İkincş secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur.

Tesbih namazı 4. rekat:

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Fatiha'dan önce 15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Rükudan doğrulunca 10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih

İkinci secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur.

Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.

Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir.

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Regaip kandili

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