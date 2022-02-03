Regaip Kandili mesajları 2022! Hadisli ve dualı en güzel Regaip Kandili sözleri 3 Şubat 2022

Regaip Kandili, İslam dinine mensup kişiler için büyük öneme sahip. Bugün birçok vatandaş; dua edip, tevbe ve istiğfarda bulunacak. Regaip Kandili'nde ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar aynı zamanda yakınlarına günün anlam ve önemine uygun mesaj göndermek için araştırma yapmaya başladı. İnternette 'Regaip Kandili mesajları 2022!', 'Hadisli ve dualı en güzel Regaip Kandili sözleri' başlıkları araştırılmaya başlandı. 3 Şubat 2022 Regaip Kandili için günün anlam ve önemine uygun en güzel mesajları sizler için derledik.

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI!

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Gül bahçesine girenler, gül olmasa da gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun

Regaip Kandil'in mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidirReceb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.

Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

HADİSLİ VE DUALI EN GÜZEL REGAİP KANDİLİ SÖZLERİ

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller…

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

Yakınlık ne mekanda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır kandiliniz mübarek olsun.

