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Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur? Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve sureler!

25.01.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaip Kandili'nde hangi duaların okunacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu mübarek gecede ibadetlerini eksiksiz ve doğru olarak yerine getirmek isteyenler Diyanet tarafından konuya dair yayımlanan bilgileri inceliyor. Hazreti Muhammed'in recep ayı gelince "Ya Rab, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır" diyerek dua ettiği bilinir. Peki, Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur? Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve sureler...

Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur? Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve sureler!

Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve sureler vatandaşlar tarafından merak edildi. İslam Peygamberi Hz. Muhammed, Regaip gecesinde (s.a.v) ana rahmine düşmüştür. Bu geceyi eksiksiz ve doğru olarak ibadet ile geçirmek isteyenler arama motorlarında "Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte, Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve sureler...

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REGAİP KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Regaip Kandili de dahil olmak üzere tüm kandillerde bol dua ve ibadet edilir.

Fakat hiçbir kaynakta bu güne özel bir namaz ya da ibadet yer almamaktadır.

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İslam dinine mensup kişiler, kandil gecelerinde, günahları için tövbe etmeli, dua edip, kutsal kitap Kur’an-ı Kerim okumalı, kaza ya da nafile namazı kılmalıdırlar.

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Öte yandan Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutulabilmektedir.

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REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Regaip rağbet anlamına gelmektedir.

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İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) ana rahmine düşmesini, yani annesi Amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade etmektedir.

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İslam dininin kutsal kitabı Kuran'ı Kerim'in " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi anlamına gelmektedir.

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