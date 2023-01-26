Regaip Kandili gecesini çeşitli ibadetlerle geçirmek tavsiye ediliyor. Allah Teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler (ihsanlar, ikramlar) yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Bu özel geceyi hakkı ile eda etmek isteyenler Regaip Kandili'nde Kur’an’dan hangi sureler okunur? Bu gece okunacak sureler ve dualar hangileri? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte tüm detaylar....

REGAİP KANDİLİ'NDE KUR’AN’DAN HANGİ SURELER OKUNUR?

Regaip gecesinde çokça Kur'ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye ediliyor.

İbni Mesut radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

İbni Abbâs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” (Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân 18)

KUR’AN’DA GEÇEN BAZI DUALAR ŞUNLARDIR:

Fatiha Sûresi 1-5. Ayetler



Okunuşu: "Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn."

Anlamı: Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Bakara Sûresi: 67. Âyet

Okunuşu: "...Eûzu billâhi en ekûne minel câhilîn."

Anlamı: “...Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım.”

Bakara Sûresi: 127. Âyet

“Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni leke ve min zürriyetinâ ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tüb’aleynâ inneke entettevvâbürrahıym.”

Anlamı: "Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin."

Bakara Sûresi: 201. Âyet

Okunuşu: “...Rabbenâ âtina fiyddünyâ haseneten ve fiyl’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.”

Anlamı: "…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!"

Ârâf Sûresi: 47. Âyet

Okunuşu: “...Rabbenâ lâ tec’alnâ ma’al kavmiz zâlimiyn.”

Anlamı: "...Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!

Ârâf Sûresi: 156 . Âyet

Okunuşu: "Vektub lenâ fî hâzihid dunyâ haseneten ve fîl âhırati innâ hudnâ ileyk..."

Anlamı: “Bize, bu dünyada da iyilik yaz ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük...”

Yûnus Sûresi: 85. Âyet

Okunuşu: “Fe kâlû alâllâhi tevekkelnâ, rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lil kavmiz zâlimîn.”

Anlamı: "Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!"

Hud Sûresi: 47. Âyet

Okunuşu: "Rabbi innî eûzu bike en es'eleke mâ leyse lî bihî ilm(ilmun), ve illâ tagfirlî ve terhamnî ekun minel hâsirîn."

Anlamı: “...Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.”

Hud Sûresi: 88. Âyet

Okunuşu: "...Ve mâ tevfîkî illâ billâh(billâhi), aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb."

Anlamı: “...Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben yalnızca O’na dayandım ve ancak O’na döneceğim”

Yusuf Sûresi: 101. Âyet

Okunuşu: "...Teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn."

Anlamı: “…(Ey Rabbim!) Beni müslüman olarak vefât ettir ve beni sâlihler arasına kat!”

İbrahim Sûresi: 40. Âyet

Okunuşu: "Rabbic’alnî mukîmes salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâi."

Anlamı: “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!”

Kehf Sûresi: 10. Âyet

Okunuşu: "...Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ raşedâ."

Anlamı: “...Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.”

Tâhâ Sûresi: 114. Âyet

Okunuşu: "...Rabbi zidnî ılmâ."

Anlamı: “...Rabbim, ilmimi artır.”

Enbiyâ Sûresi: 83. Âyet

Okunuşu: "...Ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn."

Anlamı: “...Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin.”

