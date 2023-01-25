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Regaip Kandili ne zaman, hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandili önemi nedir? 2023 kandil takvimi

25.01.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaip Kandili ile ilgili araştırmalar sıklaşmış durumda. Mübarek Üç Aylara girilmesiyle kandil tarihleri de merak edilmeye başladı. 2023 yılının ilk kandili Regaip Kandilidir. İbadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar kandil gecesi hangi ibadetler yapılır araştırıyor. Peki Regaip Kandili ne zaman, hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandili önemi nedir? İşte merak edilenler...

Regaip Kandili ne zaman, hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandili önemi nedir? 2023 kandil takvimi

Regaip Kandili, Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi idrak edilir. Milyonlarca Müslüman bu mübarek gecede ibadetlerini gerçekleştirirler. Üç Ayların ilk manevi gecesi olan Regaip Kandili ile ilgili araştırmalar sıklaşmış durumda. Peki Regaip Kandili ne zaman, hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandili önemi nedir? İşte bu mübarek gece ile ilgili merak edilen soruların cevapları...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili tüm Müslüman alemi için oldukça önemli bir gecedir. Üç Ayların (Recep, Şaban, Ramazan) gelişini simgeler. Regaip Kandili 26 Ocak (yarın) Perşembe gecesi idrak edilecektir.

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Milyonlarca vatandaş bu mübarek gecede ibadetlerini gerçekleştirmek istiyorlar. Regaip Kandili aynı zamanda bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir.

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

Regaip Kandili'nde dua etmek, gündüzünde ise oruç tutmak önemlidir. Oruç tutak farz değildir. Fakat bu önemli günde oruçlu olmanın sevabı büyüktür.

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Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, tefekkürde bulunulmalı, geçmişin muhasebesi yapılmalıdır.

REGAİP KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Receb ayının ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Hicrİ takvime göre, yedinci ay olan Receb'in ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

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Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedildiği aylardır. Receb ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan ayı ile sona eren Üç Aylar’ı dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

2023 KANDİL TAKVİMİ

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