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Regaip kandili orucu hangi gün, kaç gün tutulur? Regaip Kandili Cuma günü oruç tutulur mu?

26.01.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaip Kandili 26 Ocak'ta idrak ediyor. Mübarek üç ayların gelişini müjdeleyen Regaip Kandilinde ibadet etmek, sevap kazanmak isteyen Müslümanlar, Regaip Kandili oruç zamanını araştırıyor. Peki Regaip Kandili Cuma günü oruç tutulur mu? Regaip Kandili orucu hangi gün, kaç gün tutulur? İşte merak edilenler...

Regaip kandili orucu hangi gün, kaç gün tutulur? Regaip Kandili Cuma günü oruç tutulur mu?

Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili'nin önemi, İslam alemi açısından büyüktür. Bu özel zamanlarda oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma, namaz kılma gibi ibadetlerin yerine getirilmesi çok sevaptır. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcını temsil eden Regaip Kandili'nde oruç tutmak, ibadet eden kişinin içindeki Allah aşkını güçlendirir. Peki Regaip Kandili orucu hangi gün, kaç gün tutulur? İşte merak edilenler...

Regaip kandili orucu hangi gün, kaç gün tutulur? Regaip Kandili Cuma günü oruç tutulur mu?

REGAİP KANDİLİ ORUCU HANGİ GÜN?

Regaip Kandili'nde dua edip tevbe etmek, istiğfarda bulunmak önemlidir. Bu önemli gecede oruç tutulması tavsiye edilir. Regaip Kandili orucu farz değil, nafile bir oruç ve ibadettir.

Recep Ayı'nın ilk Cuma'sı, Regaip Kandili'ne denk geliyor. Bu orucun tek gün olarak değil, sonraki günde de tutulması gerekiyor.

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

Regaip kandili orucu hangi gün, kaç gün tutulur? Regaip Kandili Cuma günü oruç tutulur mu?

REGAİP KANDİLİ'NDE NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır, niyetsiz oruç sahih değildir. Oruç için sahura kalkmak da niyet sayılır.

Regaip Kandili orucu aynı farz olan oruç gibi niyet ederek tutulabilir. Regaip Kandili'nde oruç tutmak dinimizde şöyle övülmüştür;

"Her kim Recep'ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer."

"Recep, haram aylardandır. Onun günleri, altıncı kat semanın kapıları üzerinde yazılıdır. Bir kişi ondan bir gün oruç tutsa ve orucunu, Allah-ü Teâlâ'nın takvasına tamamen ayır(arak günahsız tamamla)sa, (gökte bulunan) o kapı ve o gün dile gelerek:

-Ya Rabbi! Onu bağışla.Eğer orucunu Allah-ü Teala'nın takvasıyla tamamlamazsa, onun için istiğfarda bulunmazlar ve o kişiye:-Nefsin seni aldatmış, denilir." (Nüzhetül Mecâlis, Gunyetü't Talibin)

Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur. (Hadis-i Şerif)

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