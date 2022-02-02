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Regaip kandilinde okunacak dualar nelerdir? Regaip kandilinde ne yapılır?

02.02.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın yani 3 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek olan Regaip kandilinde yapılması ve okunması gereken bazı dualar bulunmaktadır. Müslümanlar için üç ayların başlangıcı olan bu gecede vatandaşlar hangi duaların okunması gerektiğini araştırıyor. Regaip kandilini hakkıyla idrak etmek isteyenler, bu gecede hangi ibadetlerin yerine getirilmesini gerektiğini merak ediyor. İşte Regaip kandilinde okunacak dualar...

Regaip kandilinde okunacak dualar nelerdir? Regaip kandilinde ne yapılır?

Recep ayının başlangıcı kabul edilen Regaip kandili gelip çattı. Mübarek Regaip kandiline artık sayılı saatler kaldı. Bu kutsal geceyi dualarla geçirmeyi isteyen Müslümanlar özellikle Regaip kandilinde hangi duaların edileceğinin cevabını arıyor. 3 Şubat Regaip kandilinde okunacak duaları haberimizde yer verdik.

REGAİP KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

  • Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm

Ey Bizleri varlığa erdiren var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz.

  • Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

REGAİP KANDİLİNDE NE YAPILIR?

1- Regaip kandilinin öncesinde yani Perşembe günü oruç tutulmasını tavsiye edilmektedir. Bu oruç perşembe ve cuma olmak üzere 2 gün tutulacağı gibi sadece Cuma günü de tutulabilir.

2- Bu mübarek gecede namaz kılmanın önemi büyüktür. Namaz borcu olanların kaza namazı kılmaları tavsiye edilir.

3- Regaip gecesinde okunabildiği kadar Kur'ân-ı Kerîm okunması tavsiye edilir.

İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 16)

4- Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

5- Bu mübarek geceler, rabbimize dua ve tövbede bulunma zamanlarıdır.

6- Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimize salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir.

7- Allah yolunda sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve şerden muhafaza edeceği, buna ek olarak sadaka sahibini muhabbetullâh'a nail eyleyeceği unutulmamalıdır.


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Anahtar Kelimeler:
Regaip kandili
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