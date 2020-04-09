Regl dönemi ağrılarından bu yöntemlerle kolayca kurtulabilirsiniz!

Regl ağrısı hayatı olumsuz etkileyen durumlardan biridir. Genellikle bu süreç şöyle işler; ağrının başlaması, cenin pozisyonunda uzanmak, ağrıdan yerlere yatmak, ağlayarak yorganı ısırmak, en son bitkinlikten uyuyakalmak ve kapanış. Fakat regl dönemini ağrısız geçirmek mümkün. İşte regl dönemini ağrısız geçirmek için öneriler:
Kendinize bir iyilik yapın ve egzersiz rutini oluşturun. Düzenli şekilde egzersiz yapmaya başladığınızda vücudunuzdaki değişimleri hissedeceksiniz. Egzersizin faydaları saymakla bitmez fakat şöyle bir değinmek gerekirse: Vücudunuz sıkılaşacak ve daha sağlıklı bir görüntüye ulaşacaksınız, birçok sağlık problemini ardınızda bırakacaksınız ve düzenli olarak uyguladığınızda regl ağrılarınıza elveda diyeceksiniz.
Meditasyon ve yoga yaparak stresten uzak bir yaşam sürün. Düzenli şekilde yoga yaptığınızda hem ruhunuz hem vücudunuz daha sağlıklı durumda olacak. Meditasyon ve yoganın regl ağrılarına olumlu etki ettiği görülmüştür.
Dengeli ve düzenli beslenin. Vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri yeteri kadar tükettiğinizden emin olun. Dengeli beslenerek vücudunuza sağlıklı olduğunu hissettirin. Dengeli beslenme, spor rutini ile desteklendiğinde çoğu konuda fayda sağlar. Ayrıca vitamin eksiklikleri de regl sancısını tetikliyor olabilir. Bu konu için de B-1 vitamini, E vitamini ve magnezyum takviyesi alabilirsiniz. Bunlar regl ağrınızı azaltacaktır.
Regl döneminizden kısa bir süre önce soğuk suya maruz kalmaktan kesinlikle kaçınmalısınız. Bu dönemden önce soğuk bir denizde yüzmek size normalinden çok daha sancılı bir regl dönemi geçirtebilir. Regliniz başlarken sıcak suyla duş almak veya karnınıza sıcak su torbası koymak ağrınıza iyi gelecektir. Ayrıca karnınızı ısıtması için üretilen ağrı pedlerinden edinebilirsiniz.
Akupunktur tedavisi ile ağrıyı azaltabilirsiniz. Regl öncesinde vücudumuzda ağrıya sebep olan bazı kimyasallar salgılanır. Akupunktur tedavisi, regl ağrısını geçirme konusunda bu kimyasalları hedef alan bir alternatif tıp yöntemidir. Akupunktur tedavisinin regl ağrısını azalttığı görülmüştür.
Ağrı kesicilere başvurmadan önce doğal yolları denemenizde fayda var. Ne de olsa vücuda dışarıdan bir kimyasal girmesi kısa sürede ağrınızı geçirse de fazla ağrı kesici kullanımı uzun vadede vücudunuza zarar verebilir. Bu nedenle ağrı kesicileri kullanmanız gerekiyorsa da doktor kontrolünde kullanmalısınız.
Regl ağrınızı geçirmek için uygulayabileceğiniz bu yöntemlerden sonra hala şiddetli ağrı görüyorsanız bir doktora danışmanız gerekiyor olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin ve gerekiyorsa bir doktora başvurun.
Okuyucu Yorumları 0 yorum