Regl dönemi ağrılarından bu yöntemlerle kolayca kurtulabilirsiniz!

Regl ağrısı hayatı olumsuz etkileyen durumlardan biridir. Genellikle bu süreç şöyle işler; ağrının başlaması, cenin pozisyonunda uzanmak, ağrıdan yerlere yatmak, ağlayarak yorganı ısırmak, en son bitkinlikten uyuyakalmak ve kapanış. Fakat regl dönemini ağrısız geçirmek mümkün. İşte regl dönemini ağrısız geçirmek için öneriler:

HAYATINIZA EGZERSİZİ EKLEYİN

Kendinize bir iyilik yapın ve egzersiz rutini oluşturun. Düzenli şekilde egzersiz yapmaya başladığınızda vücudunuzdaki değişimleri hissedeceksiniz. Egzersizin faydaları saymakla bitmez fakat şöyle bir değinmek gerekirse: Vücudunuz sıkılaşacak ve daha sağlıklı bir görüntüye ulaşacaksınız, birçok sağlık problemini ardınızda bırakacaksınız ve düzenli olarak uyguladığınızda regl ağrılarınıza elveda diyeceksiniz.

STRESSİZ BİR YAŞAM

Meditasyon ve yoga yaparak stresten uzak bir yaşam sürün. Düzenli şekilde yoga yaptığınızda hem ruhunuz hem vücudunuz daha sağlıklı durumda olacak. Meditasyon ve yoganın regl ağrılarına olumlu etki ettiği görülmüştür.

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Dengeli ve düzenli beslenin. Vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri yeteri kadar tükettiğinizden emin olun. Dengeli beslenerek vücudunuza sağlıklı olduğunu hissettirin. Dengeli beslenme, spor rutini ile desteklendiğinde çoğu konuda fayda sağlar. Ayrıca vitamin eksiklikleri de regl sancısını tetikliyor olabilir. Bu konu için de B-1 vitamini, E vitamini ve magnezyum takviyesi alabilirsiniz. Bunlar regl ağrınızı azaltacaktır.