Regl dönemi birçok kadını olumsuz etkiliyor, migreni tetikliyor

“Regl döneminde oldukça şiddetli baş ağrısı çekiyorum. Sanki beynimin bir tarafı özellikle zonkluyor ve acıyor gibi.”
“Ağrım o kadar fazla ki kulaklarıma kadar iniyor, bazen de belli bir tarafta oluşuyor.”
“Regl olacağımı şiddetli baş ağrımdan anlayabiliyorum.” Bu cümleler size de tanıdık geliyor mu?
PMS, her kadında kendini farklı şekillerde belli edebilir. Kiminde göğüslerde hassasiyet, kiminde karın ağrısı ya da anksiyete, kiminde de migren atakları..
Migren kendini değişik şekillerde belli edebilir;
Tat, temas ve kokuda değişiklikler ve hassasiyet
Ellerde ve yüzde uyuşma, karıncalanma
Mide bulantısı, kusma
Işığa ve sese duyarlılık
Göz ya da kulak arkasında ağrı
MİGRENİ TETİKLEYEN 10 FAKTÖR
Kafeinin fazla tüketimi
Nikotin ve alkol tüketimi
Uykusuzluk
Aşırı sese ve ışığa maruz kalma
Stres
Parfüm, temizlik malzemeleri ve kötü hava
Aşırı fiziksel aktivite
Hormonal dengesizlik
Doğum kontrol hapları
Sağlıksız beslenme ve katkı maddeleri
Regl döneminde oluşan migren 2 sebeple oluşur.
1.sebep östrojen hormonundaki düşüştür. Regl zamanı ve reglden bir hafta önce migren yaşamanızın sebebi budur.
2.sebep ise reglin ilk günlerinde progesteronun düşmesi ile prostaglandinlerin salınımıdır. Bu prostaglandinler karın, bacak ve kasık ağrısına da sebep olur.
Sonuç olarak, migrene özel beslenerek ve tetikleyici unsurları dikkate alarak bu dönemde yaşanan migren ataklarını hafifletmek ya da kurtulmak mümkündür.
Dyt. Fulya Bozdemir
http://fulyabozdemir.com/
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