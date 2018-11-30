Regl dönemi birçok kadını olumsuz etkiliyor, migreni tetikliyor

“Regl döneminde oldukça şiddetli baş ağrısı çekiyorum. Sanki beynimin bir tarafı özellikle zonkluyor ve acıyor gibi.”

“Ağrım o kadar fazla ki kulaklarıma kadar iniyor, bazen de belli bir tarafta oluşuyor.”

“Regl olacağımı şiddetli baş ağrımdan anlayabiliyorum.” Bu cümleler size de tanıdık geliyor mu?

PMS, her kadında kendini farklı şekillerde belli edebilir. Kiminde göğüslerde hassasiyet, kiminde karın ağrısı ya da anksiyete, kiminde de migren atakları..

Migren kendini değişik şekillerde belli edebilir;

Tat, temas ve kokuda değişiklikler ve hassasiyet

Ellerde ve yüzde uyuşma, karıncalanma

Mide bulantısı, kusma

Işığa ve sese duyarlılık

Göz ya da kulak arkasında ağrı

MİGRENİ TETİKLEYEN 10 FAKTÖR

Kafeinin fazla tüketimi

Nikotin ve alkol tüketimi

Uykusuzluk

Aşırı sese ve ışığa maruz kalma

Stres

Parfüm, temizlik malzemeleri ve kötü hava

Aşırı fiziksel aktivite

Hormonal dengesizlik

Doğum kontrol hapları

Sağlıksız beslenme ve katkı maddeleri

Regl döneminde oluşan migren 2 sebeple oluşur.

1.sebep östrojen hormonundaki düşüştür. Regl zamanı ve reglden bir hafta önce migren yaşamanızın sebebi budur.

2.sebep ise reglin ilk günlerinde progesteronun düşmesi ile prostaglandinlerin salınımıdır. Bu prostaglandinler karın, bacak ve kasık ağrısına da sebep olur.

Sonuç olarak, migrene özel beslenerek ve tetikleyici unsurları dikkate alarak bu dönemde yaşanan migren ataklarını hafifletmek ya da kurtulmak mümkündür.

Dyt. Fulya Bozdemir

http://fulyabozdemir.com/



