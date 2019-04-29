Regl döneminde saçınıza bunları yapmayın!

Kadınların saç boyatma konusunda merak ettikleri konuların başında da adet dönemlerinde saç boyanır mı sorusu gelir. Adet döneminde, vücutta hormonal değişiklikler meydana geldiği için bazı kadınlar o dönemde saç boyası kullanmamayı tercih ederler.
Hormon dengelerinin ve vücudun kimyasallara verdiği tepkinin değiştiği bu dönemde boya diğer zamanlar gibi iyi tutmayabilir hatta çektirdiğiniz fön bu dönemlerde 1-2 saat içinde bozulabilir.
Hormonal değişikliklerin yanında vücut ısı miktarı da artmaktadır. Bu nedenle vücudunuza uygulayacağınız saç boyası gibi herhangi bir kozmetik işlem oluşturacağınız rengi etkileyebilir.
Adet dönemindeyseniz ve saçlarınızda değişiklik yapmak istiyorsanız bu noktalara dikkat edin;
SAÇ RENGİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİMLERDEN KAÇININ
Saç rengini tamamen değiştirmek istiyorsanız bunu adet döneminizde yapmamanızı tavsiye ediyoruz. Adet döneminde vücudunuzun fazla ısınması saç renginizde kızıllanmalara dolayısıyla da istediğiniz renk tonunun tutmasına engel olabilir.
RÖFLE VE BALYAJ ADET DÖNEMLERİNDE İDEAL
Adet döneminizde koyu ve kahverengi tonlu boyalar yapmamaya özen göstermelisiniz. Ancak açık sarı, platin sarısı gibi renkleri adet dönemlerinde yaptırabilirsiniz. Çünkü bu dönemlerde vücut ısısı da yüksek olduğundan saç renginizin açılmasına yardımcı olacaktır. Ve saç renginizi açmak için ekstra işlemlerle uğraşmanıza gerek kalmaz. Ancak bu durum tüm kadınlar için geçerli değildir. Bazı kadınlarda bu belirttiğimiz durumlar oluşmaz.
BEYAZLARI KAPATMAZ
Özellikle saç diplerinde veya saçında beyazı olan kişiler adet dönemlerinde saç boyası yaptırmamaya özen göstermelidirler. Aksi halde yapılan boya bir işe yaramaz, beyazlar saçınızı ne kadar boyarsanız boyayın kapanmaz. 1-veya 2 işlemden sonra saçınızın beyaz kısımlarında istemediğiniz kızıllıklar meydana gelir.
SAÇ DERİSİNDE YANMA VE KAŞINTI
Adet dönemlerinde ve saçınız temiz olduğunda yaptığınız boya işlemi saç derisinde kaşıntı ve yanma hissinin oluşmasına neden olabilir.
Boya tutsa bile erken akma ihtimali söz konusu olabiliyor. Saçınızı adet döneminizde boyadığınızda , boya tutmuş bile olsa kısa süre içerisinde aktığını görebilme ihtimaliniz oldukça yüksek olabilir.
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