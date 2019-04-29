Regl döneminde saçınıza bunları yapmayın!

Kadınların saç boyatma konusunda merak ettikleri konuların başında da adet dönemlerinde saç boyanır mı sorusu gelir. Adet döneminde, vücutta hormonal değişiklikler meydana geldiği için bazı kadınlar o dönemde saç boyası kullanmamayı tercih ederler.

Hormon dengelerinin ve vücudun kimyasallara verdiği tepkinin değiştiği bu dönemde boya diğer zamanlar gibi iyi tutmayabilir hatta çektirdiğiniz fön bu dönemlerde 1-2 saat içinde bozulabilir.

Hormonal değişikliklerin yanında vücut ısı miktarı da artmaktadır. Bu nedenle vücudunuza uygulayacağınız saç boyası gibi herhangi bir kozmetik işlem oluşturacağınız rengi etkileyebilir.

Adet dönemindeyseniz ve saçlarınızda değişiklik yapmak istiyorsanız bu noktalara dikkat edin;

SAÇ RENGİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİMLERDEN KAÇININ

Saç rengini tamamen değiştirmek istiyorsanız bunu adet döneminizde yapmamanızı tavsiye ediyoruz. Adet döneminde vücudunuzun fazla ısınması saç renginizde kızıllanmalara dolayısıyla da istediğiniz renk tonunun tutmasına engel olabilir.

RÖFLE VE BALYAJ ADET DÖNEMLERİNDE İDEAL