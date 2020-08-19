Regl dönemindeki tatlı krizini 6 adımda önleyin!

Yenilen tatlıların kilo aldırması ise sıkıntıyı katlıyor. Bu yüzden kadınlar sağlıksız ve kalorili tatlılara yönelebiliyor, hem olumsuz semptomları artırıyor hem de kilo alarak daha da mutsuz hissediyor.

Peki, regl döneminde tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir? Uzmanlar, regl döneminde kadınların yaşadığı tatlı krizi problemini araştırdı ve bu durumu önlemenin 6 yolunu kadınlarla paylaştı:

1-Bu dönemde sağlıklı beslenmek mümkün

Canın tatlı istediğinde sağlıklı ve lezzetli seçeneklere yönelebilirsin. Mesela 1 kase chia tohumlu puding ya da 1 bardak tarçınlı süt ve yanında birkaç adet hurma gibi.

2-Masum tatlı kaçamaklar

Bazen küçük tatlı kaçamakları da yapabilirsin. Bu, şu anlama geliyor: Şekeri az, sütlü ve kısmen besleyici tatlı. Örnek vermek gerekirse 1-2 top vanilyalı dondurma, bitter çikolata ya da bir porsiyon sütlü tatlı.

3- Çinko açısından zengin besinler tüketmek

Tatlı krizi dönemlerinde çinko içeren besinler tüketirsen hem bu ihtiyacını karşılar hem de sağlıklı beslenmiş olursun. Adet dönemini kilo almadan geçirmeye de yardımcı olur.