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Regl dönemindeki tatlı krizini 6 adımda önleyin!

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.08.2020 14:47 | Son Güncelleme

Regl döneminde kadınların tatlı isteği her zamankinden fazla olabiliyor. Bu aşırı iştah artışı, zaten stresli olan bu dönemde, kadınların kendilerini daha gergin ve huzursuz hissetmesine neden oluyor. Bu dönemde hormon değişikliği, magnezyum ihtiyacı, dengeli beslenmemek ve yeterli miktarda su tüketmemek gibi sebepler tatlı yeme isteğinin ana nedenleri.

Regl dönemindeki tatlı krizini 6 adımda önleyin!

Yenilen tatlıların kilo aldırması ise sıkıntıyı katlıyor. Bu yüzden kadınlar sağlıksız ve kalorili tatlılara yönelebiliyor, hem olumsuz semptomları artırıyor hem de kilo alarak daha da mutsuz hissediyor.

Peki, regl döneminde tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir? Uzmanlar, regl döneminde kadınların yaşadığı tatlı krizi problemini araştırdı ve bu durumu önlemenin 6 yolunu kadınlarla paylaştı:

1-Bu dönemde sağlıklı beslenmek mümkün

Canın tatlı istediğinde sağlıklı ve lezzetli seçeneklere yönelebilirsin. Mesela 1 kase chia tohumlu puding ya da 1 bardak tarçınlı süt ve yanında birkaç adet hurma gibi.

2-Masum tatlı kaçamaklar

Bazen küçük tatlı kaçamakları da yapabilirsin. Bu, şu anlama geliyor: Şekeri az, sütlü ve kısmen besleyici tatlı. Örnek vermek gerekirse 1-2 top vanilyalı dondurma, bitter çikolata ya da bir porsiyon sütlü tatlı.

3- Çinko açısından zengin besinler tüketmek

Tatlı krizi dönemlerinde çinko içeren besinler tüketirsen hem bu ihtiyacını karşılar hem de sağlıklı beslenmiş olursun. Adet dönemini kilo almadan geçirmeye de yardımcı olur.

4- Kalsiyum tatlı tüketimimin önüne geçer

Kalsiyum İçeren besinleri tüketmek de tatlı ihtiyacının önüne geçer. Özellikle sütlü içecekler ve meyveli yoğurtlar böyledir.

5-Magnezyum kaynağı besinler tüketin

Muz gibi magnezyum içeren besinler de bu dönemde sana iyi gelecek. Hindistan cevizi sütü, 1-2 parça bitter çikolata ve bir avuç kaju, ceviz, badem ya da fındığı bunlara örnek verebiliriz.

6-Kurtarıcı meyve

Tatlıya çok fazla ihtiyacın olduğunu hissettiğinde sevdiğin bir meyveyi ye ve sevdiğin bir şeyi yapmaya yönelmelisin. Çünkü yeme isteği biraz da psikolojik aslında.


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