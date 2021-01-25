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Regl döneminiz hakkında ne biliyorsunuz? Yumurtlamadan önceki üç gün içinde seks yapılması...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 25.01.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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Menstrüasyon ya da diğer bir deyişle regl döneminiz rahminizdeki kan ve dokunun vajinanızdan çıktığı zamana denir. Peki neyin sağlıklı, neyin kötü ve neyin göz önünde bulundurulacağını biliyor musunuz? İşte regl döneminiz hakkında bilmeniz gerekenler.

Regl döneminiz hakkında bilmeniz gereken her şeyi bildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Kadınların yaşamları boyunca yaklaşık 450 adet dönemi vardır, bu da her şeyi öğrenmek için bol bol şansınız olduğu anlamına gelir. Gelin, regl döneminde neler oluyor, bilmeniz gereken uyarı işaretleri hangileri, bakalım.

REGL BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kanamanın yanı sıra menstrüasyonun diğer belirti ve semptomları arasında baş ağrısı , akne , şişkinlik , düşük karın ağrısı, yorgunluk , ruh hali değişiklikleri , yemek isteği, göğüs ağrısı ve ishal sayılabilir.

REGL DÖNGÜSÜ SIRASINDA NELER OLUYOR?

Adet döngüsü, hormonal döngüdür 1. gün adetinizin ilk günüdür (kanama), 14. gün yumurtladığınız yaklaşık gündür ve eğer bir yumurta döllenmemişse, hormon seviyeleri sonunda düşer ve yaklaşık 25. günde; yumurta erimeye başlar ve döngü yaklaşık 30. gündeki periyotla yeniden başlar. Menstruasyon 1. gün başlar ve normal olarak adet döngüsünün 3-5. günlerinde sona erer.

Adet döngünüz, vücudunuzun her ay hamileliğe hazırlanmasına yardımcı olur. Ayrıca hamile değilseniz adet görmenizi sağlar. Adet döngünüz ve döneminiz östrojen ve progesteron gibi hormonlar tarafından kontrol edilir. İki yumurtalık içinde çıplak gözle görülemeyecek kadar yumurta bulunur.

Adet döngünüz sırasında hormonlar, yumurtalıklarınızdaki yumurtaları olgunlaştırır bir yumurta olgunlaştığında, bu, sperm hücresi tarafından döllenmeye hazır olduğu anlamına gelir. Bu hormonlar aynı zamanda rahminizin iç yüzeyini kalın ve süngerimsi hale getirir. Yani yumurtanız döllenirse, inip hamileliğe başlamak için güzel ve rahat bir yeri vardır. Bu astar, vücudumuzdaki hemen hemen her şey gibi doku ve kandan yapılmıştır. Hamileliğin büyümesine yardımcı olacak birçok besin maddesi içerir.

Adet döngünüzün yaklaşık yarısında hormonlarınız yumurtalıklarınızdan birine olgun bir yumurta bırakmasını söyler - buna yumurtlama denir. Çoğu insan yumurtladıklarında bunu hissetmez, ancak bazı yumurtlama semptomları şişkinlik, lekelenme veya karnınızın alt kısmında yalnızca bir tarafta hissedebileceğiniz küçük bir ağrı olur.

Yumurta, yumurtalıktan çıktıktan sonra, fallop tüplerinizden birinden rahminize doğru ilerler.

Hamilelik olmazsa, vücudunuzun uterusunuzdaki kalın astara ihtiyacı yoktur. Astarınız parçalanır ve kan, besinler ve doku vajinanız yoluyla vücudunuzdan dışarı akar.
Hamile kalırsanız, vücudunuzun astara ihtiyacı vardır bu nedenle adetiniz hamilelik sırasında durur.

SANDIĞINIZDAN ÇOK DAHA AZ KAN KAYBEDERSİNİZ!

Her ay bir sel gibi kan kaybediyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Ancak gerçek şu ki, ortalama bir kadın yalnızca yaklaşık üç ila altı yemek kaşığı kan kaybeder.

Ancak kan akışınızın bundan çok daha ağır olduğunu düşünüyorsanız, tamponunuzu veya pedinizi ne sıklıkla değiştirmeniz gerektiğini takip etmenizi önerilir. Birkaç saatte bir birden fazla değiştirmeniz gerekiyorsa, 'bu muhtemelen aşırıdır' diyor ve kadın doğum uzmanınızla görüşmeniz gereken bir konudur. Çok fazla kan kaybetmek sizi anemi riskine sokar ve bu da yorgunluğa neden olabilir. Diğer semptomların yanı sıra baş dönmesi, soğuk eller ve ayaklarla baş başa kalabilirsiniz.

AĞRILI HALE GELEN KRAMPLAR CİDDİ BİR İŞARET OLABİLİR

Çoğu kadın adet dönemlerinde kramp yaşar. Bu, rahim zarının dökülmesine yardımcı olan rahimdeki kasılmalardan kaynaklanır. Bu kasılmaların neden olduğu ağrı, hafif rahatsızlıktan ciddi ızdıraba kadar değişebilir. Ağrı kesiciler ya da sıcak su torbaları sancılarınızı giderebilir. Ancak kramp gibi değil de sanki birisi rahminize düğüm atıyormuş gibi hissediyorsanız bunun nedeni rahim fibroidleri, rahimdeki iyi huylu büyümeler gibi daha ciddi bir durum olabilir. Rahim dokusu rahim dışında büyüdüğünde endometriozisin bir işareti de olabilir. Kramplarınız hayatınızı önemli ölçüde engelliyorsa mutlaka bir uzmana görünmelisiniz.

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TİPİK 28 GÜNLÜK REGL DÖNGÜSÜNDE NE OLUR?

Birinci gün, adetinizin ilk günü ile başlar. Rahmi (rahmi) kaplayan kan ve doku parçalanır ve vücudu terk eder. Bu senin adetin. Birçok kadın için kanama 4 ila 8 gün sürer. Hormon seviyeleri düşük. Düşük östrojen hormonu seviyeleri, kendinizi depresif veya huzursuz hissetmenize neden olabilir.

1-5. Günler

Döngünüzün 1-5 . Günleri arasında yumurtalıklarda folikül adı verilen sıvı dolu cepler oluşur. Her folikül bir yumurta içerir.

5-8. Günler

Beşinci ve yedinci günler arasında , sadece bir folikül büyümeye devam ederken diğerleri büyümeyi durdurur ve tekrar yumurtalık tarafından emilir. Yumurtalıklardan östrojen hormonu seviyeleri yükselmeye devam ediyor. Genellikle 8. güne kadar dönem kanaması durmuştur. Folikülden daha yüksek östrojen seviyeleri, rahim zarının büyümesini ve kalınlaşmasını sağlar. Rahim duvarı kan ve besinler bakımından zengindir ve hamilelik olursa embriyonun beslenmesine yardımcı olur. Östrojen, fiziksel aktivite sırasında da salınan 'iyi hissettiren' beyin kimyasalları olan endorfinlerin artmasına yardımcı olur. Daha fazla enerjiye sahip olabilirsiniz ve kendinizi rahat veya sakin hissedebilirsiniz.

14. Gün

  1. günden birkaç gün önce , östrojen seviyeleriniz zirveye ulaşır ve luteinize edici hormon (LH) seviyesinde keskin bir artışa neden olur. LH, olgun folikülün 14. Günde yumurtlama adı verilen yumurtalıktan bir yumurtayı patlatmasına ve salmasına neden olur . Bir kadının yumurtlama gününde veya yumurtlamadan önceki üç gün içinde seks yapması durumunda hamile kalma olasılığı daha yüksektir (çünkü sperm zaten yerinde ve salındığında yumurtayı döllemeye hazırdır). Bir erkeğin spermi bir kadının üreme organlarında üç ila beş gün yaşayabilir ve bir kadının yumurtası 12 ila 24 saat yaşar. Yumurtlamadan önceki birkaç gün içinde östrojen seviyeleriniz en yüksek seviyededir. Bu zamanlarda duygusal ve fiziksel olarak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

15 ve 24. Günler

Sonraki hafta ( 15 ila 24. Günler ) fallop tüpleri, yeni salınan yumurtanın yumurtalıktan uterusa doğru ilerlemesine yardımcı olur. Yumurtalıktaki yırtılmış folikül, progesteron hormonunu daha fazla üretir ve bu da rahim zarının daha da kalınlaşmasına yardımcı olur. Bir sperm, fallop tüpündeki yumurta ile birleşirse (buna döllenme denir), döllenmiş yumurta, fallop tüpünden aşağı doğru devam eder ve rahim (rahim) zarına yapışır. Gebelik, döllenmiş bir yumurta rahme bağlandığında başlar.

24 ve 28. Günler

Yumurta döllenmemişse parçalanır. 24. Gün civarında , hamile değilseniz östrojen ve progesteron seviyeleriniz düşer. Östrojen ve progesteron seviyelerindeki bu hızlı değişim, ruh halinizin değişmesine neden olabilir. Bazı kadınlar bu değişen hormon seviyelerine diğerlerinden daha duyarlıdır. Bazı kadınlar adet öncesi hafta boyunca huzursuz, endişeli veya depresif hissederken, diğerleri hissetmez .

Adet döngüsünün son aşamasında, döllenmemiş yumurta , bir sonraki adet döneminizin 1. Gününden başlayarak uterus astarı ile birlikte vücuttan ayrılır .

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