Regl düzensizliğine iyi gelen 5 bitki çayı! Şişkinlik ve kramplara fayda sağlıyor

Regl döngüsünde meydana gelen düzensizlikler, birçok kadının yaşadığı stresli bir durumdur ve doğal yöntemlerle bu düzensizliklerle başa çıkmak önemlidir. Bu 5 bitki çayı, regl dönemi boyunca yaşanan şişkinlik ve krampları hafifletmek için etkilidir. Doğal ve güvenilir bu çayları deneyerek, regl döneminin getirdiği rahatsızlıkları azaltabilir ve kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

ZENCEFİL ÇAYI

Kramplara iyi gelir, enfeksiyon varsa temizlemeye yardımcıdır.

REZENE ÇAYI

Rahim kaslarının gevşemesine ve daha rahat regl dönemi geçirmeye yardımcı olur.

CİVANPERÇEMİ ÇAYI

Uterusun kas aktivitesini arttırır, rahmi regl başlaması için uyarır.

ADAÇAYI

Östrojen hormonunu uyararak adet döngüsünü düzenler.

BİBERİYE ÇAYI

Hormonları dengeler, karın bölgesindeki şişlik ve kramplara faydalıdır.





