Regl düzensizliğine iyi gelen 5 bitki çayı! Şişkinlik ve kramplara fayda sağlıyor

Regl döngüsünde meydana gelen düzensizlikler, birçok kadının yaşadığı stresli bir durumdur ve doğal yöntemlerle bu düzensizliklerle başa çıkmak önemlidir. Bu 5 bitki çayı, regl dönemi boyunca yaşanan şişkinlik ve krampları hafifletmek için etkilidir. Doğal ve güvenilir bu çayları deneyerek, regl döneminin getirdiği rahatsızlıkları azaltabilir ve kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.
Kramplara iyi gelir, enfeksiyon varsa temizlemeye yardımcıdır.
Rahim kaslarının gevşemesine ve daha rahat regl dönemi geçirmeye yardımcı olur.
Uterusun kas aktivitesini arttırır, rahmi regl başlaması için uyarır.
Östrojen hormonunu uyararak adet döngüsünü düzenler.
Hormonları dengeler, karın bölgesindeki şişlik ve kramplara faydalıdır.