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Regl olmak: İlk deneyim, hurafeler, tabular...

01.11.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rahmi olan kişiler, hayatlarının ortalama toplam 6-7 senesini regl olarak geçirse de, bu doğal biyolojik olay Türkiye'de halen tabu olarak görülebiliyor. Regl olanlar deneyimlerini anlatıyor:

Regl olmak: İlk deneyim, hurafeler, tabular...

https://www.youtube.com/watch?v=CO6avnecF\_c

Hakkında farklı terimler kullanılıyor: Regl olmak, adet görmek, aybaşı...

Kimisi ise kod isimlerden şaşmıyor: "Hasta oldum" ya da "Halamlar geldi."

Rahmi olan kişiler, hayatlarının ortalama toplam 6-7 senesini regl olarak geçirse de bu doğal biyolojik olay Türkiye'de halen tabu olarak görülebiliyor.

Örneğin, sağlık için kullanılması gereken hijyenik ped gibi alışverişlerde siyah poşet kullanılabiliyor; ürünü gazete kağıdına sarmak çoğu zaman yadırganmayabiliyor.

Öyle ki, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde "kirli" kelimesinin karşılığında "aybaşı durumunda bulunan (kadın)" yazıyor.

Kostüm asistanı - çizer Nergis Altunevrek, hukukçu Nesibe Kırış ve psikolojik danışman Şevval Örel, bu konudaki kendi deneyimlerini BBC Türkçe'ye anlattı.

Seksolog ve cinsel sağlık iletişimci Rayka Kumru ise uzman gözüyle regl döngüsünü anlattı, doğru zannedilen yanlışları yalanladı ve regl olan kişilerin ihtiyaçları ve hakları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Haber-Video: Esra Yalçınalp

Animasyonlar: Selim Büyükgüner

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