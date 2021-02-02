Regresyon nedir? Regresyon terapisi hipnozla mı yapılır?

Ne kadar uğraşsanız da kurtulamadığınız takıntılı düşünce veya davranışlarınız, nedenini bilemediğiniz korkularınız ve endişeleriniz, bir türlü yolunda gitmeyen ilişkileriniz ve kariyerinizin önünde görünemeyen bir engel varmış gibi mi hissediyorsanız tüm bu olumsuz deneyimlerinizden regresyon terapisi ile kurtulabilirsiniz. Ancak her şeyden önce bilmeniz gereken tüm bu düşüncelerinizin altında geçmişinizin yattığı.
Regresyon, danışanın sorunlarına ait tüm yanıtların bilinç dışı zihninde yattığını kabul eder. Regresyon çalışmasının amacı, geçmiş yaşamları kanıtlamak değildir. Çalışma sırasında gelen bilgilerin kaynağı, geçmiş yaşamlar, ortak bilinçaltı veya kurgulanmış bir hikaye olabilir. Danışan geçmiş yaşamlara inanmasa da, sorunuyla bağlantılı bir bilinçaltı farkındalığı yaşamaktadır. Burada önemli olan, ortaya çıkan hikayenin, danışanın bilinçaltından çıkmış olmasıdır. Danışanın ortaya çıkan hikayedeki rolünü görmesi, bu duyguların hayatına etkisini fark etmesi, yeni bir bakış açısıyla sorunlarına çözüm bulmasını sağlayabilmektedir.
Regresyon, duygusal dönüşüm ve spiritüel şifalandırma çalışmasıdır. Kişinin duygusal, zihinsel, fizik beden, enerji beden ve ruhsal boyutta şifalanmasını gerçekleştirebilir. Çoğu kişi için geçmiş hayatlarıyla yüzleşmek daha kolay olabilir. Kendimize bile itiraf etmekte çekindiğimiz yaşanmışlıkların ya da anne karnından başlayarak çevremizde yaşananların bizi nasıl etkilediğini fark etmek, ruhsal olgunlaşmamızı sağlamaktadır.
Regresyon çalışmasını regresyon terapistleri yapabilir. Regresyon terapisti, çalışanın bilinçaltında geriye doğru giderek, sorunun izini erken çocukluk, anne karnı ve geçmiş yaşamlarda sürer.
Böylelikle nedenlerini keşfeder, yeni bir çerçeveye oturtarak çözümlemesi için çeşitli teknik ve beceriler kullanır, rehberlik eder.
Regresyon çalışması, ismi terapi olmakla birlikte, kesinlikle tıbbi tedavi yerine geçmez. Bu nedenle danışanın öncelikle akıl ve ruh sağlığının yerinde olması gerekmektedir.
18 yaşından küçüklerde de regresyon çalışması yapılmaz.
Bir seans, danışanın temel konusunun açığa çıkması için çoğu zaman yeterlidir. Ancak sorunun oluştuğu ilk ana gitmek ve konuyu tamamen şifalandırmak için genellikle üç seans şarttır.
Tabii ki danışanın değişime ne kadar açık olduğu ve korkularıyla ilgili ne kadar yüzleşmek istediği de seans sayısını etkileyen bir faktördür.
Danışan seansa geldiğinde, memnun olmadığı konuları art arda sıralar. Bunlar içerisinde çalışmaya en çok ihtiyaç duyulan konular, danışan ve terapist tarafından beraberce belirlenir. Yapılan çalışma, danışanın hayatındaki pek çok konuya etki eder.
Hatta bazen danışanın seansa gelme nedenlerinden başka, farklı bir olaya da gidilebilir. Sadece görüneni değil kök nedeni de regresyon seansında ortaya çıkarmak mümkündür. Böylece danışanın kendisinin bile bilmediği, ancak önünü tıkayan konu şifalanmış olur.
Regresyon seansı için çok hafif bir trans seviyesi yeterlidir. Hipnoza gerek yoktur. Alfa modu ile Teta arası gibi bir modda çalışılır. Kişi yaptığı zihinsel yolculuğun farkındadır. Terapistin ve kendisinin sesini duyabilir. Ama bedeni ve ruhu bambaşka bir olayı deneyimler. Bedendeki kasılmalar, acıların boşalması ve duygusal katarsisler çok önemlidir. Çünkü beden yaşanmış bütün acıları kaydeder.
Kişi gevşediği zaman beyin dalgaları Alfa frekansına iner. Yaratıcılık bu aşamada artar. Bilinçli zihnin kontrolü azalır. Rüya görürken, meditasyon yaparken veya derin hipnozda, Teta zihin durumuna geçeriz. Tekrarlayan ses ve hareketler bu süreci kolaylaştırır.
Kişi seanstan çıktıktan sonra deneyimini hatırlar ve bilinç kaybı yoktur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum