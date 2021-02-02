Haberler HABER Sağlık Regresyon nedir? Regresyon terapisi hipnozla mı yapılır? Regresyon nedir? Regresyon terapisi hipnozla mı yapılır? Regresyonun kelime anlamı kaynağına geri götürmektir. Regresyon çalışmaları, şimdiki yaşama regresyon çalışması, geçmiş yaşama regresyon çalışması ve hayatlar arası regresyon çalışması olarak yapılmaktadır. İlk görüşte çok sevdiğiniz veya hiçbir görünür neden yokken hoşlanmadığınız, hatta nefret ettiğiniz, sürekli çatıştığınız ve affetmediğiniz birileri oldu mu? Tekrarlayan rüya ve kabuslarınız var mı? Buraya ait değilim duygusu yaşıyor musunuz? Ne kadar uğraşsanız da kurtulamadığınız takıntılı düşünce veya davranışlarınız, nedenini bilemediğiniz korkularınız ve endişeleriniz, bir türlü yolunda gitmeyen ilişkileriniz ve kariyerinizin önünde görünemeyen bir engel varmış gibi mi hissediyorsanız tüm bu olumsuz deneyimlerinizden regresyon terapisi ile kurtulabilirsiniz. Ancak her şeyden önce bilmeniz gereken tüm bu düşüncelerinizin altında geçmişinizin yattığı. REGRESYON ÇALIŞMASI YAPMAK İÇİN GEÇMİŞ YAŞAMLARA İNANMAK GEREKİR Mİ? Regresyon, danışanın sorunlarına ait tüm yanıtların bilinç dışı zihninde yattığını kabul eder. Regresyon çalışmasının amacı, geçmiş yaşamları kanıtlamak değildir. Çalışma sırasında gelen bilgilerin kaynağı, geçmiş yaşamlar, ortak bilinçaltı veya kurgulanmış bir hikaye olabilir. Danışan geçmiş yaşamlara inanmasa da, sorunuyla bağlantılı bir bilinçaltı farkındalığı yaşamaktadır. Burada önemli olan, ortaya çıkan hikayenin, danışanın bilinçaltından çıkmış olmasıdır. Danışanın ortaya çıkan hikayedeki rolünü görmesi, bu duyguların hayatına etkisini fark etmesi, yeni bir bakış açısıyla sorunlarına çözüm bulmasını sağlayabilmektedir. Regresyon, duygusal dönüşüm ve spiritüel şifalandırma çalışmasıdır. Kişinin duygusal, zihinsel, fizik beden, enerji beden ve ruhsal boyutta şifalanmasını gerçekleştirebilir. Çoğu kişi için geçmiş hayatlarıyla yüzleşmek daha kolay olabilir. Kendimize bile itiraf etmekte çekindiğimiz yaşanmışlıkların ya da anne karnından başlayarak çevremizde yaşananların bizi nasıl etkilediğini fark etmek, ruhsal olgunlaşmamızı sağlamaktadır. REGRESYON ÇALIŞMASINI KİMLER YAPABİLİR? Regresyon çalışmasını regresyon terapistleri yapabilir. Regresyon terapisti, çalışanın bilinçaltında geriye doğru giderek, sorunun izini erken çocukluk, anne karnı ve geçmiş yaşamlarda sürer. Böylelikle nedenlerini keşfeder, yeni bir çerçeveye oturtarak çözümlemesi için çeşitli teknik ve beceriler kullanır, rehberlik eder. HERKES REGRESYON ÇALIŞMASINA KATILABİLİR Mİ? Regresyon çalışması, ismi terapi olmakla birlikte, kesinlikle tıbbi tedavi yerine geçmez. Bu nedenle danışanın öncelikle akıl ve ruh sağlığının yerinde olması gerekmektedir. 18 yaşından küçüklerde de regresyon çalışması yapılmaz. REGRESYON TERAPİSİ BİR SEANSLIK BİR ÇALIŞMA MIDIR? Bir seans, danışanın temel konusunun açığa çıkması için çoğu zaman yeterlidir. Ancak sorunun oluştuğu ilk ana gitmek ve konuyu tamamen şifalandırmak için genellikle üç seans şarttır.

Tabii ki danışanın değişime ne kadar açık olduğu ve korkularıyla ilgili ne kadar yüzleşmek istediği de seans sayısını etkileyen bir faktördür.

REGRESYON TERAPİSİNDE DANIŞANIN HAYATINDA MEMNUN OLMADIĞI KONULAR NASIL ÇALIŞILIR?

Danışan seansa geldiğinde, memnun olmadığı konuları art arda sıralar. Bunlar içerisinde çalışmaya en çok ihtiyaç duyulan konular, danışan ve terapist tarafından beraberce belirlenir. Yapılan çalışma, danışanın hayatındaki pek çok konuya etki eder.

Hatta bazen danışanın seansa gelme nedenlerinden başka, farklı bir olaya da gidilebilir. Sadece görüneni değil kök nedeni de regresyon seansında ortaya çıkarmak mümkündür. Böylece danışanın kendisinin bile bilmediği, ancak önünü tıkayan konu şifalanmış olur.

REGRESYON TERAPİSİNDE KİŞİ HİPNOZDA MIDIR?

Regresyon seansı için çok hafif bir trans seviyesi yeterlidir. Hipnoza gerek yoktur. Alfa modu ile Teta arası gibi bir modda çalışılır. Kişi yaptığı zihinsel yolculuğun farkındadır. Terapistin ve kendisinin sesini duyabilir. Ama bedeni ve ruhu bambaşka bir olayı deneyimler. Bedendeki kasılmalar, acıların boşalması ve duygusal katarsisler çok önemlidir. Çünkü beden yaşanmış bütün acıları kaydeder.

Kişi gevşediği zaman beyin dalgaları Alfa frekansına iner. Yaratıcılık bu aşamada artar. Bilinçli zihnin kontrolü azalır. Rüya görürken, meditasyon yaparken veya derin hipnozda, Teta zihin durumuna geçeriz. Tekrarlayan ses ve hareketler bu süreci kolaylaştırır.

Kişi seanstan çıktıktan sonra deneyimini hatırlar ve bilinç kaybı yoktur.

