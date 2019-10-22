HABER

Rehabilitasyon için gittiği saz kursunda cinsel istismar iddiası (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 17:47 | Son Güncelleme

SAZ ÖĞRETMENİ: BANA İFTİRA ATTILAR M.Ş.

SAZ ÖĞRETMENİ: BANA İFTİRA ATTILAR
M.Ş. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan saz öğretmeni E.M., yazılı açıklama yaptı. M.Ş. ve annesinin kendisine iftira attığını ileri süren E.M., söz konusu iddiaya ilişkin belgeleri, kamera görüntüleri ve tanık ifadelerinin mahkemeye sunulduğunu belirterek, "Bu kişi kapalı duruşma olmasına rağmen sorulacak olan sorulara yanıt vermekten korktuğu için mahkemeye bile gelmemiştir. Sadece ben ve tanık olan kişiler duruşmada hazır bulunmuşlardır. Olayla adlandırılan kişinin daha önce buna benzer 3 davası daha vardır. Kişi benim öğrencim değil ve art niyetli kişilerin yönlendirmesiyle gelmiş ve sadece 20 dakika kursumuzun içerisinde bulunmuştur. Ardından böyle çirkin söylemlerde bulunmuştur" dedi.
'BANA ZARAR VERMEK İSTİYORLAR'
Husumetli olduğu birkaç kişinin ısrarıyla, kızın annesinin olaydan 4 ay sonra şikayetçi olduğunu iddia ederek, "Bir anne böyle bir şey yaşanmış olsa bir saniye bile bekler mi? Kişinin annesi, iftira attıkları dönemde M.Ş.'nin depresyon, halüsinasyon görme, sosyal ilişki kuramama gibi yan etkileri bulunan ilaçları kullandığını, kendisi mahkeme başkanına söylemiştir. Ben yüzlerce öğrencisi bulunan bir kurum sahibiyim ve 10 yıldır eğitim veriyorum. Bu kişilerin amacı bulunduğumuz bölgede bana zarar vererek, açtıkları müzik kurslarına insanları yönlendirmeye çalışmaktır. Bu sürecin sonunda bu iftiralara karşı gereken herşey yapılacak ve bu insanların ceza almaları sağlanacaktır. Toplumda bulundukları sürece benim ve benim gibi pek çok insana zarar verme potansiyeli bulunan bu insanların ıslah edilmesi şarttır" ifadelerini kullandı.

PARTNERŞevval saunada!Şevval saunada!
Gaziantep'te sağanak sele dönüştüGaziantep'te sağanak sele dönüştü
Avcılar’da yunus polisinin karıştığı trafik kazası: 1 polis yaralıAvcılar’da yunus polisinin karıştığı trafik kazası: 1 polis yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

Irak'tan 'Suriye'den gelen ABD askerlerine' ilişkin açıklama

Irak'tan 'Suriye'den gelen ABD askerlerine' ilişkin açıklama

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.