Rehabilitasyon için gittiği saz kursunda cinsel istismar iddiası (2)

SAZ ÖĞRETMENİ: BANA İFTİRA ATTILAR

M.Ş. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan saz öğretmeni E.M., yazılı açıklama yaptı. M.Ş. ve annesinin kendisine iftira attığını ileri süren E.M., söz konusu iddiaya ilişkin belgeleri, kamera görüntüleri ve tanık ifadelerinin mahkemeye sunulduğunu belirterek, "Bu kişi kapalı duruşma olmasına rağmen sorulacak olan sorulara yanıt vermekten korktuğu için mahkemeye bile gelmemiştir. Sadece ben ve tanık olan kişiler duruşmada hazır bulunmuşlardır. Olayla adlandırılan kişinin daha önce buna benzer 3 davası daha vardır. Kişi benim öğrencim değil ve art niyetli kişilerin yönlendirmesiyle gelmiş ve sadece 20 dakika kursumuzun içerisinde bulunmuştur. Ardından böyle çirkin söylemlerde bulunmuştur" dedi.

'BANA ZARAR VERMEK İSTİYORLAR'

Husumetli olduğu birkaç kişinin ısrarıyla, kızın annesinin olaydan 4 ay sonra şikayetçi olduğunu iddia ederek, "Bir anne böyle bir şey yaşanmış olsa bir saniye bile bekler mi? Kişinin annesi, iftira attıkları dönemde M.Ş.'nin depresyon, halüsinasyon görme, sosyal ilişki kuramama gibi yan etkileri bulunan ilaçları kullandığını, kendisi mahkeme başkanına söylemiştir. Ben yüzlerce öğrencisi bulunan bir kurum sahibiyim ve 10 yıldır eğitim veriyorum. Bu kişilerin amacı bulunduğumuz bölgede bana zarar vererek, açtıkları müzik kurslarına insanları yönlendirmeye çalışmaktır. Bu sürecin sonunda bu iftiralara karşı gereken herşey yapılacak ve bu insanların ceza almaları sağlanacaktır. Toplumda bulundukları sürece benim ve benim gibi pek çok insana zarar verme potansiyeli bulunan bu insanların ıslah edilmesi şarttır" ifadelerini kullandı.

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ANKARA -DHA

