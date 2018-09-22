Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı

Burdur'un Bucak ilçesinde 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Bucak'ta bir okulda rehber öğretmeni, 13 yaşındaki S. Y.'nin teyzesinin eşi olan M.G. tarafından cinsel istismara maruz kaldığından şüphelenerek olayı Bucak Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi.

Başlatılan soruşturma sonucunda M.G. "çocuğun cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

BAŞSAVCI'DAN YAZILI AÇIKLAMA

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı imzasıyla yapılan yazılı açıklamaya göre, “Bucak ilçesindeki bir okulda, rehber öğretmenin, S.Y. (13) isimli öğrencisinin teyzesinin eşi olan M.G. (27) tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığından şüphelenerek olayı kolluk birimlerine bildirmesi üzerine Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda M.G. isimli şahıs, 21.09.2018 tarihinde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi.



