HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rehin aldığı annesine dehşeti yaşattı! Özel harekat ayağından vurarak yakaladı! "Kaçamasaydım benim boynumu keserdi"

Rehin aldığı annesine dehşeti yaşattı! Özel harekat ayağından vurarak yakaladı! "Kaçamasaydım benim boynumu keserdi"

20.09.2023 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şahıs, Boğazına bıçak dayadığı annesini rehin aldı. Ecel terleri döken anne, oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp canını kurtardı. Bölgeyi ablukaya alan polise saatler boyunca direnen şahıs, eline geçen eşyaları da sokağa atarak ortalığı savaş alanına çevirdi. 28 yaşındaki Fırat A. özel harekat polislerinin operasyonuyla ayağından vurularak yakalandı. Canını zor kurtaran anne Hülya A. "Kaçmasam boynumu keserdi" dedi.

Rehin aldığı annesine dehşeti yaşattı! Özel harekat ayağından vurarak yakaladı! "Kaçamasaydım benim boynumu keserdi"

Antalya'da polisi alarma geçiren olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı 6. sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın çatı katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olan ve bir süre önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattığı belirtilen Fırat A. (28), annesi Hülya A.'yı bıçakla rehin aldı.

AW035010_05

OĞLUNUN DALGINLIĞINDAN FAYDALANIP KURTULDU

Bu sırada evdeki eşi ve çocukları dışarıya kaçarken Hülya A, oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp kendini dışarıya attı, durumu polise bildirdi. Öfkeli genç bunun üzerine evde ne bulduysa dışarıya atmaya başladı. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi istendi.

AW035010_03

SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Polisin iknalarına yanıt vermeyen Fırat A., Cam, plastik, tahta ve mutfak eşyalarını sokağa fırlatmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri bir yandan özel harekat ekiplerinden destek isterken, bir yandan da sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.
AW035010_09

Sokakta araçları kalan bazı vatandaşlar, zarar görmemesi adına otomobillerini almaya çalıştı.

AW035010_10

ÖZEL HAREKAT OPERASYON YAPTI

Özel Harekat ekiplerinin gelmesinin ardından şahsı etkisiz hale getirmek için operasyon düğmesine basıldı. Ekipler sokağı ablukaya alarak binanın içerisine girdi. Şahsın kapıyı açmaması direnmesi üzerine ilk olarak ikamet içerisine yoğun biber gazı sıkıldı.

AW035010_02

Biber gazından bazı polisler de etkilendiği gözlendi. Buna rağmen direnmeye devam eden Fırat A., bacak kısmından vurularak etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında başka bir apartmanın çatı katında güvenlik amacıyla 1 sniperli özel harekat ekibi de konuşlandı.

AW035010_01

Tüm bu yaşananları bazı vatandaşlar görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. Polis toplanan kalabalığa sık aralıklarla uyarılarda bulundu. Yaralanan Fırat A., tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

AW035010_04

"KAÇMASAM BOĞAZIMI KESERDİ"

Oğlunun madde bağımlısı olduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığını belirten anne Hülya A., şunları söyledi:
"Hastaneye yatırmaya çalışıyorum ama gücüm yetmiyor. Kabul etmiyor. 5 ay önce de 2 polisi yaraladı. Şikayetçi oldular, 5 ay cezaevinde yattı. Baktılar akıl hastası saldılar. Polisi ben çağırdım, beni öldürmeye kalktı. Beni yere yatırıp boğazıma bıçağı dayadı. Evdekilere beni düşünmeyin siz çıkın dedim, çocukları kurtarmak istedim. Tekmeyi vurunca biraz sarsıldı o sıra fırlayıp kaçtım. Kaçmasam boynumu keserdi." (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan duyurdu! 2 tondan fazla esrar ele geçirildiBakan duyurdu! 2 tondan fazla esrar ele geçirildi
Atatürk fotoğrafı ile yaptığı çirkin hareketlere tepki yağmıştı! Mahkemeden kararAtatürk fotoğrafı ile yaptığı çirkin hareketlere tepki yağmıştı! Mahkemeden karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti
Anahtar Kelimeler:
antalya rehine Özel Harekat

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Binlerce lira değerinde! Istakoz sipariş etti... Davranışıyla restorandakileri şaşkına çevirdi

Binlerce lira değerinde! Istakoz sipariş etti... Davranışıyla restorandakileri şaşkına çevirdi

Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu

Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.